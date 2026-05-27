Школьница из Перми скончалась на глазах одноклассников после падения дерева

Школьница, погибшая под упавшим деревом на городском пляже в Перми, отмечала последний звонок с одноклассниками. Девшука умерла на глазах друзей, которые не смогли ей помочь. Об этом пишет SHOT.

Компания из десяти школьников отмечала окончание девятого класса и гуляла по городу, когда начался ураган. Чтобы укрыться от грозы и ветра, подростки побежали на городской пляж. Девушка была последней, и на неё упала берёза. Помочь ей не смогли.

Погибшая выпускница ранее занималась танцами, принимала участие в турнирах и выступала с хореографическим коллективом. Она планировала поступать на спортивного тренера.

Напомним, ЧП произошло на городском пляже в Перми, на берегу реки Сайгатка. Дерево насмерть задавило несовершеннолетнюю во время урагана. Порывы достигали 22 метров в секунду.