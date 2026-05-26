Поваленное ветром дерево насмерть задавило 17-летнюю девушку в Перми
Дерево насмерть задавило несовершеннолетнюю в Перми. По данным SHOT, трагедия произошла на городском пляже в Чайковском, на берегу реки Сайгатка. Погибшей — 17 лет.
Сегодня в Прикамье фиксируют сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Известно, что такой шкальный ветер способен ломать деревья.
Место падения дерева на несовершеннолетнюю в Перми. Видео © SHOT
Ранее ураганный ветер обрушился на Екатеринбург. В столице Урала фиксировали поваленные деревья, повреждённые кровли зданий и светофоры. Позднее в городе и вовсе начался град.
