Мужчина уцелел после падения с 50 метров, ураган унёс его вместе с крышей

В индийском штате Уттар-Прадеш произошёл невероятный случай: ураган поднял мужчину в воздух на высоту около 50 метров. Ролик быстро разлетелся по соцсетям. Об этом пишет The Times of India.

В Индии ураган поднял человека в воздух на 50 метров, он выжил. Видео © Х / MichelleRo98280

Всё случилось в деревне Бамияна во время сильной бури. Жители пытались удержать жестяную крышу свадебного зала, чтобы её не сорвало. Когда ураган усилился, разбежались все, кроме одного парня по имени Нанхе.

В итоге мощный порыв ветра оторвал крышу и вместе с мужчиной поднял её в небо. На высоте Нанхе выпустил конструкцию, перевернулся и упал на землю. Он выжил, но получил переломы. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Ураганы с ливнями и сильным ветром обрушились на штат накануне. По последним данным, стихия убила около 100 человек. Разрушены тысячи построек, вырваны с корнями деревья. Президент России Владимир Путин выражал соболезнования руководству республику в связи с жертвами.

Ранее из-за непогоды в Екатеринбурге также летали крыши. На Урал обрушились сильный шторм и град. В нескольких регионах объявили штормовое предупреждение. Ветер валил деревья, сорвал люк у автобуса, разрушил светофоры, снёс кровли домов и даже биотуалеты на стройке. Потом в городе начался град.