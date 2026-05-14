Путин выразил соболезнования Индии в связи со смертельным циклоном

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с гибелью людей из-за циклона в центральном штате Уттар-Прадеш. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии», — говорится в сообщении.

Мощный циклон с грозами и сильным ветром обрушился на несколько округов индийского штата, вызвав масштабные разрушения. По данным местных властей, стихийное бедствие унесло жизни по меньшей мере 89 человек. Большинство погибших, по данным властей, стали жертвами обрушения стен, падения деревьев и ударов молний.

