5 мая, 09:55

Ломают уши, чтобы быть круче: Новый опасный тренд среди мужчин грозит инфекциями и глухотой

Врачи предупредили мужчин об опасности модной калечащей операции на ушах

В России фиксируется рост интереса к процедуре искусственной деформации ушей, которая может привести к серьёзным медицинским осложнениям. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

«Подобная бодимодификация чревата потерей слуха, воспалением хряща и возможными гнойными воспалениями, которые прогрессируют в гематомах», — рассказал отоларинголог Марат Гасанов.

Речь идёт о практике, при которой уши намеренно сдавливают до получения перелома, чтобы придать им «брутальную» форму, якобы схожую с внешностью бойцов ММА. Сообщается, что запись к мастерам подобной процедуры расписана на недели вперёд. Основной поток клиентов приходится на южные регионы, однако интерес фиксируется и в центральной части страны.

Стоимость такой «услуги» составляет около 6 тысяч рублей за одно ухо. При этом клиентам предлагают выбирать интенсивность воздействия и предполагаемую зону перелома. Медики предупреждают о серьёзных рисках. По словам отоларинголога Марата Гасанова, подобные травмы могут привести к воспалению хряща, инфицированию и образованию гематом.

Отмечается, что при отсутствии своевременной медицинской помощи после травмы возможно развитие неконтролируемой деформации ушной раковины и ухудшение слуха.

Взгляд в пустоту и поджатые губы: В Сети спорят о новом «лице поколения Z»

Ранее сообщалось, что некоторые популярные уходовые рекомендации из соцсетей могут не только не дать ожидаемого эффекта, но и навредить коже. В погоне за быстрым результатом люди часто пробуют тренды из интернета, не учитывая возможные последствия для здоровья кожи.

Обложка © Telegram / Baza

Милена Скрипальщикова
