В Подмосковье мать оставила сына в коляске под солнцем и ушла на пикник

В подмосковных Котельниках двухмесячный ребёнок оказался в больнице после длительного пребывания под палящим солнцем. По предварительным данным, мать оставила младенца одного в коляске и ушла отдыхать на пикник, сообщает Mash.

Тревогу забили прохожие. Они заметили, что детская коляска находится на открытом участке без присмотра уже более двух часов, после чего вызвали экстренные службы.

Прибывшие медики осмотрели малыша и приняли решение о госпитализации. У грудничка диагностировали тепловой удар.

Сейчас маленький пациент находится под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Мать задержали. В отношении неё проводится разбирательство по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители выясняют все детали инцидента.

Ранее в Тамбовской области в ФАПе восьмерым детям поставили прививки, а двоим ввели вакцину перорально, после чего медики изолировали мальчиков до сентября из-за нарушения регламента. Родители жалуются на условия содержания в больнице и готовят обращения в прокуратуру и Минздрав.