Уроки математики с баскетболом помогли детям лучше понять дроби

Датские учёные проверили, может ли баскетбол помочь школьникам лучше разобраться в дробях и процентах. Для этого обычные вычисления перенесли из класса на спортивную площадку.

В исследовании, о котором рассказывает Educational Psychology Review, участвовали 309 детей в возрасте от 11 до 13 лет. Их разделили на три группы.

Школьники из первой группы раз в неделю занимались «баскетбольной математикой». Они бросали мяч в корзину, высчитывали процент попаданий, записывали результат в виде дроби и сравнивали свои показатели с результатами одноклассников.

Вторая группа посещала обычные уроки физкультуры, а третья просто играла в баскетбол без математических заданий.

Через два месяца участники экспериментальной программы стали на 15% лучше справляться с задачами на дроби. Результаты по другим математическим заданиям выросли на 5,4%, тогда как в двух остальных группах значимых изменений не обнаружили.

Авторы предполагают, что движение и соревновательный элемент делают занятия интереснее и помогают удерживать внимание детей. При этом часть улучшений могла быть связана с тем, что участники просто получили больше практики в решении задач.

Исследователи предлагают проводить в активном формате примерно каждый пятый урок математики. По словам соавтора работы Якоба Винеке, спорт может заинтересовать предметом даже тех учеников, которые обычно относятся к нему без особого энтузиазма.