«Алгоритмы любят панику»: Фейки о санскрине обгоняют по лайкам действительно полезные советы

Видео с критикой и дезинформацией о солнцезащитном креме в TikTok получают больше лайков и комментариев, чем правда. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие статью в журнале PLOS Digital Health.

Учёные проанализировали 971 популярный ролик на тему SPF-средств. Оказалось, что большинство видео в целом призывают пользоваться кремом. Однако именно те ролики, где содержалась критика или недостоверная информация, собирали непропорционально много реакций — просмотров, лайков, репостов и комментариев.

При этом только 6% проанализированных видео упоминали о том, что солнцезащитный крем снижает риск рака кожи. Тема оказалась очень жизненной и сезонной: пользователи активно ищут советы по защите от солнца, но алгоритмы соцсетей подхватывают и продвигают наиболее конфликтные и пугающие истории. По мнению исследователей, это создаёт риск распространения опасных мифов и мешает людям принимать правильные решения о своём здоровье.

Ранее стало известно, что в соцсетях, особенно в TikTok, набирает популярность тренд tanmaxxing — стремление получить максимально тёмный загар. Молодые люди отслеживают УФ-индекс в приложениях, выбирают самое «подходящее» время для загара, показывают следы от купальников и обсуждают солярии. Некоторые даже пробуют «таблетки для загара», которые врачи считают опасными.