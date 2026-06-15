Где можно купаться летом 2026 в Москве и Петербурге и когда начинается пляжный сезон Оглавление Когда начинается пляжный сезон в Москве Где можно купаться в Москве летом 2026 года Где в Москве пока нельзя купаться Когда начинается пляжный сезон в Петербурге Где можно отдыхать у воды в Петербурге, но нельзя купаться Куда ехать из Петербурга, если хочется именно купаться Как понять, что на пляже можно купаться Летом хочется не просто посидеть у воды, а нормально искупаться. Но в 2026 году Москва и Петербург живут по разным пляжным сценариям. Life.ru рассказывает, где можно плавать, а где лучше ограничиться загаром. 15 июня, 05:00 Пляжный сезон 2026 в Москве и Петербурге. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Летом главный городской вопрос звучит просто: где можно не только лечь на полотенце, но и спокойно зайти в воду. Какие пляжи уже открылись, где разрешено купаться, какие популярные места оказались под запретом и почему ситуация в Москве и Петербурге в этом году сильно отличается — собрали всё самое важное, что нужно знать перед первой поездкой на пляж летом 2026 года.

Когда начинается пляжный сезон в Москве

Где можно купаться в Москве летом 2026 года. Фото © ТАСС / Олег Елков

В столице купальный сезон в городских зонах отдыха проходит с 1 июня по 1 сентября. Время работы таких площадок: с 09:00 до 21:00. Но дата в календаре сама по себе не даёт права лезть в воду. Перед открытием специалисты проверяют воду, песок, питьевые фонтанчики, территорию и дно водоёма. Если показатели плохие, место может работать только как зона отдыха без купания.

Это важное различие. На пляже можно загорать, гулять, играть в волейбол, сидеть у воды и пить лимонад, а вот плавать может быть запрещено. Официальный статус меняется в течение сезона: после сильных дождей, жары или новых проб воды пляж могут временно закрыть для купания. Поэтому перед поездкой лучше проверить свежую информацию.

Где можно купаться в Москве летом 2026 года

По состоянию на начало июня в Москве работают 8 зон отдыха с купанием. В список вошли озеро Белое, Путяевский пруд № 1, Большой городской пруд, Школьное озеро, пляж «Динамо», Серебряный бор – 2, Серебряный бор – 3 и Пионерский пруд. Это те места, где вода прошла санитарную проверку, поэтому туда можно ехать поплавать.

Пляжи Москвы без права купания в 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Самые понятные варианты для большинства москвичей — Серебряный бор – 2 и Серебряный бор – 3. Это классика летнего отдыха в столице: песок, сосны, вода, город рядом, но ощущение почти загородное. На востоке удобны озеро Белое и Путяевский пруд № 1 в «Сокольниках». Для Зеленограда актуальны Школьное озеро и Большой городской пруд. Пляж «Динамо» и Пионерский пруд тоже получили допуск, хотя перед поездкой всё равно стоит проверить статус.

Где в Москве пока нельзя купаться

Важно не путать известные пляжные точки с разрешёнными для купания. В «Тропарёве» качество воды ухудшилось, поэтому сейчас это зона отдыха без купания. Там можно провести время у воды, погулять, позагорать, заняться спортом, но заходить в водоём не рекомендуют. Если повторные исследования будут нормальными, статус могут вернуть, но до этого момента правило простое: вид красивый, купание — нет.

«Левобережье» тоже работает без права купания из-за проблем с качеством воды и песка. Мещерское, озеро Чёрное в Зеленограде и Головинские пруды закрыты на реконструкцию. Ещё десятки городских водоёмов подходят только для отдыха у берега: Патриарший пруд, Новодевичьи пруды, Голицынский пруд, Пушкинская набережная, пруды ВДНХ, Кусковский пруд и другие. Если стоит знак «Купание запрещено», спорить с ним не надо.

Когда начинается пляжный сезон в Петербурге

Пляжный сезон в Петербурге летом 2026 года. Фото © ТАСС / Андрей Чепакин

В Петербурге летний сезон у воды тоже стартует в начале июня: спасатели выходят на посты, пляжи готовят к приёму людей, а в Курортном районе продолжают благоустройство берегов. Но здесь есть главный нюанс: начало сезона не равно разрешению на купание. Город может открыть пляжную инфраструктуру, поставить раздевалки, урны и лежаки, но вода всё равно не пройдёт санитарные требования.

По состоянию на 9 июня 2026 года в Петербурге не осталось ни одного официального пляжа, где можно безопасно купаться. Ранее на 4 июня требованиям соответствовал Ольгинский водоём в Выборгском районе, но новые исследования изменили картину. Теперь все городские водоёмы не проходят по санитарно-химическим показателям. В части проб также нашли проблемы по микробиологии.

Где можно отдыхать у воды в Петербурге, но нельзя купаться

В Петербурге остаётся много мест, куда люди всё равно едут за пляжным настроением. Это пляжи Финского залива в Курортном районе: «Ласковый», «Комаровский», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи». Есть пляжи у озера Разлив: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зелёная Гора» и «Новый». Но отдых у воды здесь не равен купанию.

Куда ехать из Петербурга ради безопасного купания. Фото © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

В городе также под запретом для плавания Суздальские озёра, Безымянное озеро, пляжи на реке Ижоре, «Кронштадтский», «Морские Дубки», Колонистский пруд и другие зоны. На берегу можно сидеть, загорать, гулять, заниматься спортом, если территория открыта. Но заходить в воду рискованно: Роспотребнадзор предупреждает о риске кишечных инфекций, энтеровирусов и других неприятностей, которые легко превращают летний день в больничный квест.

Куда ехать из Петербурга, если хочется именно купаться

Если цель — не просто посидеть у воды, а нормально поплавать, жителям Петербурга в 2026 году стоит смотреть в сторону Ленинградской области. По ранним проверкам допуск получили три пляжа в Приозерском районе: озеро Ратное в посёлке Кузнечное, озеро Снетковское в Ларионовском сельском поселении и озеро Петровское в посёлке Петровское. Но и здесь перед поездкой нужен свежий статус.

Такой вариант подойдёт тем, кто готов потратить больше времени на дорогу. Зато это честнее, чем ехать на популярный городской пляж, видеть толпу в воде и думать, что раз люди купаются, значит, можно. Массовость не заменяет лабораторные анализы. Если пляж не прошёл проверку, вода не становится безопаснее от того, что туда зашли ещё сто человек. Лето не должно заканчиваться кишечной инфекцией.

Как понять, что на пляже можно купаться

Как проверить пляж перед поездкой летом. Фото © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Самый простой ориентир — официальный допуск и отсутствие запрещающих знаков. На пляже с купанием должны быть спасатели, информационные щиты, подготовленный подход к воде, обследованное дно и обозначенная акватория. В детских зонах глубина должна быть небольшой, а участки для тех, кто плохо плавает, отделяют от более глубоких мест. Это не бюрократия ради галочки, а нормальная защита от внезапных ям, стекла и арматуры под водой.

Если вы приехали на пляж и видите табличку «Купание запрещено», не надо искать лазейки. Запрет может стоять не из-за прихоти администрации, а из-за бактерий, химических показателей, опасного дна или ремонта. Особенно осторожными стоит быть после ливней и в периоды жары: качество воды может быстро меняться. Для семьи с детьми правило ещё жёстче: сначала проверка статуса, потом полотенце, крем от солнца и всё остальное.

В Москве летом 2026 года выбор для купания есть, но не каждый красивый берег подходит для плавания. В Петербурге ситуация обратная: пляжей много, инфраструктура развивается, но официального разрешения на купание в городе сейчас нет. Поэтому лучший летний план прост: сначала проверяем статус водоёма, потом едем. А если вместо городского пляжа хочется устроить короткую поездку к воде, Life.ru уже собрал лучшие маршруты на длинные выходные и отпуск в июне 2026 года.

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Авторы Сергей Трофимов