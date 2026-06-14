Что приготовить из огурцов: топ-10 летних рецептов ко Всемирному дню огурца 14 июня
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Вы знали, что 14 июня отмечается Всемирный день огурца? По такому случаю Life.tu собрал 10 простых летних рецептов из виновника торжества: от закусок к маринадам и напиткам из огурцов, которые точно удивят всех домашних и гостей!
Что приготовить из огурцов: 10 простых рецептов ко Всемирному дню огурца 14 июня 2026. Обложка © ChatGPT
14 июня отмечается Всемирный день огурца, и лучший способ его отметить — это приготовить что-то свежее, хрустящее и по-летнему вкусное. Life.ru собрал топ-10 проверенных рецептов из свежих огурцов: от закусок и салатов до лимонадов. Все блюда простые, готовятся из доступных продуктов и легко вписываются в праздничное меню. Записывайте!
Салаты из свежих огурцов
Салаты — это самый простой способ раскрыть вкус свежих огурцов. Во-первых, они быстро готовятся, а во-вторых, отлично сочетаются с мясом, рыбой и блюдами на гриле, а благодаря зелени, сметане или лёгким заправкам получаются сочными и освежающими. Итак, Life.ru собрал три проверенных рецепта салатов для повседневного и праздничного стола!
Салат из огурцов со сметаной и зеленью
Пошаговый рецепт салата из огурцов со сметаной и зеленью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina Rostokina
Это самый быстрый ответ на вопрос, что приготовить из свежих огурцов, когда хочется лёгкого летнего салата. Он хорош к молодой картошке, шашлыку, рыбе и просто как самостоятельный перекус. На 2–3 порции вам понадобится:
- свежие огурцы — 4 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- укроп — небольшой пучок;
- зелёный лук — 3–4 пера;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль, чёрный перец — по вкусу.
Как готовить:
- Огурцы нарежьте тонкими кружочками или полукружьями.
- Зелень мелко порубите, чеснок натрите или пропустите через пресс.
- Смешайте сметану, чеснок, соль и перец.
- Заправьте огурцы, посыпьте зеленью и подавайте сразу, пока салат хрустит.
Огуречный салат с помидорами и красным луком
Как приготовить огуречный салат с помидорами и красным луком: пошаговый рецепт ко Дню огурца 14 июня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / doug m
Классика летнего стола: сочные помидоры, хрустящие огурцы, сладковатый лук и ароматное масло. Такой салат из свежих огурцов быстро и вкусно дополняет любое горячее блюдо. На 3–4 порции вам понадобится:
- огурцы — 3 шт.;
- помидоры — 3 шт.;
- красный лук — 1 небольшая головка;
- петрушка или базилик — 4–5 веточек;
- нерафинированное подсолнечное или оливковое масло — 2–3 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Как готовить:
- Огурцы нарежьте полукружьями, помидоры — дольками.
- Лук нарежьте тонкими перьями. Если он слишком острый, обдайте кипятком и сразу промойте холодной водой.
- Смешайте овощи, добавьте зелень, масло, лимонный сок и соль.
- Подавайте через пять минут, когда овощи слегка обменяются соками.
Тёплый салат с огурцом и яйцом пашот
Как приготовить тёплый салат с огурцом и яйцом пашот дома? Пошаговый рецепт ко Дню огрурца 14 июня 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Tsiareshka
Огурец редко используют в тёплых салатах, хотя его свежесть отлично сочетается с более сытными ингредиентами. В этом рецепте хрустящие огуречные ленты дополняют поджаренные до золотистой корочки гренки, нежная зелень и яйцо пашот с мягким текучим желтком. Получается лёгкое, но при этом достаточно питательное блюдо, которое подойдёт для летнего обеда, ужина или красивой подачи на праздничный стол.
На 2 порции необходимо:
- свежие огурцы — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- хлеб — 2 ломтика;
- листья салата — 1 горсть;
- йогурт без сахара — 3 ст. л.;
- горчица — 0,5 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Как готовить:
- Хлеб нарежьте кубиками и подсушите на сухой сковороде до хруста.
- Огурцы нарежьте крупными лентами овощечисткой, салат порвите руками.
- Для соуса смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок, соль и перец.
- Сварите яйца пашот, выложите на огурцы с салатом, добавьте гренки и полейте соусом.
Огуречные закуски
А если хочется удивить гостей чем-то лёгким и необычным, приготовьте закуски из свежих огурцов. Они выглядят эффектно, готовятся за считаные минуты и отлично подходят для летнего праздничного стола. В этой подборке три варианта закусок на любой вкус: нежные роллы с красной рыбой, хрустящие лодочки с начинкой и пикантные огурцы по-корейски!
Огуречные роллы с творожным сыром и красной рыбой
Рецепт огуречных роллов с творожным сыром и красной рыбой: топ-10 рецептов ко Дню огурца 14 июня 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Carey Jaman
Эта закуска удивит всех домашних и гостей, а готовится за 10 минут и отлично подходит для летнего праздничного стола. Тонкие огуречные ленты делают роллы свежими, лёгкими и сочными, а сочетание нежного творожного сыра и красной рыбы придаёт им изысканный вкус. Записывайте рецепт!
Ингредиенты на 12–14 роллов:
- длинные свежие огурцы — 2 шт.;
- творожный сыр — 150 г;
- слабосолёная красная рыба — 120 г;
- укроп — 3 веточки;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- чёрный перец — по вкусу.
Как готовить:
- Огурцы нарежьте длинными тонкими лентами с помощью овощечистки.
- Творожный сыр смешайте с укропом, лимонным соком и перцем.
- На каждую ленту нанесите немного сыра, положите полоску рыбы.
- Сверните роллы и закрепите шпажками.
Лодочки из огурцов с крабовым салатом
Как приготовить лодочки из огурцов с крабом? Топ-10 летних рецептов ко Всемирному дню огурца 14 июня. Фото © ChatGPT
Хрустящие огуречные лодочки — это отличная альтернатива тарталеткам. Благодаря свежему огурцу закуска получается лёгкой, сочной и не перегружает меню. Нежная начинка из крабовых палочек, яиц и кукурузы отлично сочетается с хрустящей овощной основой, а эффектная подача делает блюдо украшением любого застолья. Готовятся такие лодочки быстро, выглядят аппетитно и нравятся как взрослым, так и детям.
Ингредиенты на 8 лодочек:
- крупные огурцы — 4 шт.;
- крабовые палочки — 150 г;
- варёные яйца — 2 шт.;
- кукуруза — 3 ст. л.;
- майонез или густой йогурт — 2 ст. л.;
- укроп — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Как готовить:
- Огурцы разрежьте вдоль пополам, чайной ложкой аккуратно выньте часть мякоти.
- Крабовые палочки и яйца мелко нарежьте.
- Добавьте кукурузу, зелень, майонез или йогурт, посолите.
- Наполните огуречные половинки салатом и подавайте охлаждёнными.
Огурцы по-корейски быстрого приготовления
Как приготовить огурцы по-корейски: быстрый рецепт ко Всемирному дню огурца 14 июня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stock_photografer
Если хочется яркой закуски с чесноком, кунжутом и лёгкой остротой, приготовьте огурцы по-корейски. Это один из самых популярных летних рецептов, который сочетает свежесть овощей, пикантный маринад и аппетитный аромат специй. Закуска получается хрустящей, сочной и насыщенной, а на её приготовление уходит совсем немного времени. Огурцы по-корейски можно подать к мясу, картофелю, рису, блюдам на гриле или предложить гостям как самостоятельную холодную закуску на праздничном столе.
Ингредиенты на 3–4 порции:
- огурцы — 5 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- кунжут — 1 ст. л.;
- острый перец — по вкусу.
Как готовить:
- Огурцы нарежьте брусочками, морковь натрите на тёрке для корейской моркови.
- Добавьте чеснок, соевый соус, уксус, сахар и перец.
- Разогрейте масло, быстро смешайте с овощами.
- Посыпьте кунжутом и уберите в холодильник на 20–30 минут.
Классическая окрошка на квасе с огурцом и редисом
Рецепт классической окрошки с огурцом и редисом на квасе: топ-10 рецептов ко Всемирному дню огурца 14 июня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lepneva Irina
После лёгких огуречных закусок самое время перейти к главному летнему блюду. Холодный суп отлично освежает в жаркий день, помогает утолить голод без тяжести и прекрасно дополняет праздничное меню ко Дню огурца. Начнём с классики, без которой сложно представить июньский стол, — окрошки.
Окрошка — одно из самых популярных летних блюд и отличный вариант для праздничного стола ко Дню огурца. Свежие огурцы придают ей характерный хруст и лёгкий аромат, редис добавляет пикантность, а холодный квас прекрасно освежает даже в самый жаркий день. Такая окрошка получается сытной, но при этом нетяжёлой, поэтому её можно подать как на семейный обед, так и на дачное застолье с друзьями. Кроме того, блюдо удобно готовить заранее и легко адаптировать под вкусы гостей, меняя мясную основу или количество зелени!
Ингредиенты на 4 порции:
- свежие огурцы — 3 шт.;
- редис — 6–8 шт.;
- варёный картофель — 3 шт.;
- варёные яйца — 3 шт.;
- варёная колбаса или отварная курица — 250 г;
- зелёный лук — 1 пучок;
- укроп — 1 пучок;
- квас — 1–1,2 л;
- сметана — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Как готовить:
- Огурцы, редис, картофель, яйца и мясную основу нарежьте мелкими кубиками.
- Зелень порубите, посолите и слегка разомните ложкой, чтобы она дала аромат.
- Смешайте все ингредиенты в большой миске.
- Разложите по тарелкам, залейте холодным квасом и добавьте сметану.
Совет: для праздничной подачи держите нарезку и квас отдельно. Так каждый гость сам выберет густоту окрошки. А о том, как получить богатый урожай огурцов для окрошки и других блюд из подборки, — читайте в нашем большом гиде по огурцам 2026!
Огуречный лимонад с лаймом и мятой
Рецепт домашнего лимонада с огурцом ко Всемирному дню огурца 14 июня 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Goskova Tatiana
Освежающий огуречный лимонад не требует много усилий или редких продуктов, но при этом прекрасно утоляет жажду в жаркий день, помогает освежиться после прогулки или работы на даче или станет красивым дополнением праздничного стола ко Дню огурца. Особенно эффектно он выглядит в прозрачном кувшине с ломтиками лайма, кружочками огурца и кубиками льда!
Ингредиенты на 1 л:
- свежий огурец — 1 крупный;
- лайм — 1 шт.;
- лимон — 0,5 шт.;
- мята — 4–5 веточек;
- мёд или сахарный сироп — 1–2 ст. л.;
- холодная вода или газированная вода — 1 л;
- лёд — по желанию.
Как готовить:
- Половину огурца нарежьте кружочками, вторую половину измельчите в блендере с небольшим количеством воды.
- Процедите огуречное пюре через сито.
- Добавьте сок лайма и лимона, мёд или сироп, мяту и воду.
- Положите лёд и огуречные кружочки, дайте настояться 10 минут.
Быстрые заготовки из огурцов
Когда урожай радует, а времени на полноценное консервирование нет, выручают быстрые заготовки. Эти рецепты позволяют получить ароматные и хрустящие огурцы уже через несколько минут или часов — отличный вариант для летнего стола, пикника или неожиданного прихода гостей.
Малосольные огурцы в пакете за 15 минут
Как сделать малосольные огурцы за 15 минут: Топ-10 рецептов ко Всемирному дню огурца 14 июня 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / vivooo
Это рецепт для тех, кто хочет получить хрустящую закуску почти сразу. Малосольные огурцы в пакете удобно готовить на даче, пикнике или перед приходом гостей. Ингредиенты:
- небольшие огурцы — 700 г;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- укроп — 1 пучок;
- листья смородины или хрена — по желанию.
Как готовить:
- Огурцы разрежьте вдоль на 4 части или нарежьте крупными брусочками.
- Сложите в плотный пакет, добавьте соль, сахар, рубленый укроп и чеснок.
- Завяжите пакет и хорошо встряхните.
- Оставьте на 15–20 минут при комнатной температуре, затем подавайте.
Маринованные кружочки огурцов с чесноком и укропом
Как замариновать огурцы кружочками с чесноком и укропом: пошаговый рецепт ко Всемирному дню огурца 14 июня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tamakhin Mykhailo
Маринованные огурцы быстрого приготовления за час — это спасение, когда хочется кисло-сладкой закуски без стерилизации банок. Кружочки удобно класть на бутерброды, к картофелю и мясу. Ингредиенты:
- огурцы — 600 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- укроп — 1 пучок;
- вода — 200 мл;
- уксус 9% — 3 ст. л.;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- перец горошком — 5–6 шт.
Как готовить:
- Огурцы нарежьте кружочками толщиной 5–7 мм.
- В сотейнике смешайте воду, уксус, сахар, соль и перец, доведите до кипения.
- Сложите огурцы, чеснок и укроп в контейнер, залейте горячим маринадом.
- Остудите и уберите в холодильник на 1 час.
Ну что? Попробуете один из этих рецептов? А какие блюда из огурцов готовите вы? Напишите в комментариях. Кстати, недавно Life.ru разобрал 5 ошибок домашней пиццы, из-за которых сыр тянется, как резина, а тесто невозможно есть. Обязательно прочитайте, чтобы в вашем исполнении это итальянское блюдо было совершенным! А ещё мы рассказали, какой соус меньше вредит здоровью и как выбрать качественный в магазине.
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