Что приготовить из огурцов: топ-10 летних рецептов ко Всемирному дню огурца 14 июня

14 июня отмечается Всемирный день огурца, и лучший способ его отметить — это приготовить что-то свежее, хрустящее и по-летнему вкусное. Life.ru собрал топ-10 проверенных рецептов из свежих огурцов: от закусок и салатов до лимонадов. Все блюда простые, готовятся из доступных продуктов и легко вписываются в праздничное меню. Записывайте!

Салаты из свежих огурцов

Салаты — это самый простой способ раскрыть вкус свежих огурцов. Во-первых, они быстро готовятся, а во-вторых, отлично сочетаются с мясом, рыбой и блюдами на гриле, а благодаря зелени, сметане или лёгким заправкам получаются сочными и освежающими. Итак, Life.ru собрал три проверенных рецепта салатов для повседневного и праздничного стола!

Салат из огурцов со сметаной и зеленью

Пошаговый рецепт салата из огурцов со сметаной и зеленью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina Rostokina

Это самый быстрый ответ на вопрос, что приготовить из свежих огурцов, когда хочется лёгкого летнего салата. Он хорош к молодой картошке, шашлыку, рыбе и просто как самостоятельный перекус. На 2–3 порции вам понадобится: свежие огурцы — 4 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

укроп — небольшой пучок;

зелёный лук — 3–4 пера;

чеснок — 1 зубчик;

соль, чёрный перец — по вкусу.

Как готовить: Огурцы нарежьте тонкими кружочками или полукружьями. Зелень мелко порубите, чеснок натрите или пропустите через пресс. Смешайте сметану, чеснок, соль и перец. Заправьте огурцы, посыпьте зеленью и подавайте сразу, пока салат хрустит.

Огуречный салат с помидорами и красным луком

Как приготовить огуречный салат с помидорами и красным луком: пошаговый рецепт ко Дню огурца 14 июня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / doug m

Классика летнего стола: сочные помидоры, хрустящие огурцы, сладковатый лук и ароматное масло. Такой салат из свежих огурцов быстро и вкусно дополняет любое горячее блюдо. На 3–4 порции вам понадобится: огурцы — 3 шт.;

помидоры — 3 шт.;

красный лук — 1 небольшая головка;

петрушка или базилик — 4–5 веточек;

нерафинированное подсолнечное или оливковое масло — 2–3 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Как готовить: Огурцы нарежьте полукружьями, помидоры — дольками. Лук нарежьте тонкими перьями. Если он слишком острый, обдайте кипятком и сразу промойте холодной водой. Смешайте овощи, добавьте зелень, масло, лимонный сок и соль. Подавайте через пять минут, когда овощи слегка обменяются соками.

Тёплый салат с огурцом и яйцом пашот

Как приготовить тёплый салат с огурцом и яйцом пашот дома? Пошаговый рецепт ко Дню огрурца 14 июня 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Tsiareshka

Огурец редко используют в тёплых салатах, хотя его свежесть отлично сочетается с более сытными ингредиентами. В этом рецепте хрустящие огуречные ленты дополняют поджаренные до золотистой корочки гренки, нежная зелень и яйцо пашот с мягким текучим желтком. Получается лёгкое, но при этом достаточно питательное блюдо, которое подойдёт для летнего обеда, ужина или красивой подачи на праздничный стол.

На 2 порции необходимо: свежие огурцы — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

хлеб — 2 ломтика;

листья салата — 1 горсть;

йогурт без сахара — 3 ст. л.;

горчица — 0,5 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Как готовить: Хлеб нарежьте кубиками и подсушите на сухой сковороде до хруста. Огурцы нарежьте крупными лентами овощечисткой, салат порвите руками. Для соуса смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок, соль и перец. Сварите яйца пашот, выложите на огурцы с салатом, добавьте гренки и полейте соусом.

Огуречные закуски

А если хочется удивить гостей чем-то лёгким и необычным, приготовьте закуски из свежих огурцов. Они выглядят эффектно, готовятся за считаные минуты и отлично подходят для летнего праздничного стола. В этой подборке три варианта закусок на любой вкус: нежные роллы с красной рыбой, хрустящие лодочки с начинкой и пикантные огурцы по-корейски!

Огуречные роллы с творожным сыром и красной рыбой

Рецепт огуречных роллов с творожным сыром и красной рыбой: топ-10 рецептов ко Дню огурца 14 июня 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Carey Jaman

Эта закуска удивит всех домашних и гостей, а готовится за 10 минут и отлично подходит для летнего праздничного стола. Тонкие огуречные ленты делают роллы свежими, лёгкими и сочными, а сочетание нежного творожного сыра и красной рыбы придаёт им изысканный вкус. Записывайте рецепт!

Ингредиенты на 12–14 роллов: длинные свежие огурцы — 2 шт.;

творожный сыр — 150 г;

слабосолёная красная рыба — 120 г;

укроп — 3 веточки;

лимонный сок — 1 ч. л.;

чёрный перец — по вкусу.

Как готовить: Огурцы нарежьте длинными тонкими лентами с помощью овощечистки. Творожный сыр смешайте с укропом, лимонным соком и перцем. На каждую ленту нанесите немного сыра, положите полоску рыбы. Сверните роллы и закрепите шпажками.

Лодочки из огурцов с крабовым салатом

Как приготовить лодочки из огурцов с крабом? Топ-10 летних рецептов ко Всемирному дню огурца 14 июня. Фото © ChatGPT

Хрустящие огуречные лодочки — это отличная альтернатива тарталеткам. Благодаря свежему огурцу закуска получается лёгкой, сочной и не перегружает меню. Нежная начинка из крабовых палочек, яиц и кукурузы отлично сочетается с хрустящей овощной основой, а эффектная подача делает блюдо украшением любого застолья. Готовятся такие лодочки быстро, выглядят аппетитно и нравятся как взрослым, так и детям.

Ингредиенты на 8 лодочек: крупные огурцы — 4 шт.;

крабовые палочки — 150 г;

варёные яйца — 2 шт.;

кукуруза — 3 ст. л.;

майонез или густой йогурт — 2 ст. л.;

укроп — по вкусу;

соль — по вкусу.

Как готовить: Огурцы разрежьте вдоль пополам, чайной ложкой аккуратно выньте часть мякоти. Крабовые палочки и яйца мелко нарежьте. Добавьте кукурузу, зелень, майонез или йогурт, посолите. Наполните огуречные половинки салатом и подавайте охлаждёнными.

Огурцы по-корейски быстрого приготовления

Как приготовить огурцы по-корейски: быстрый рецепт ко Всемирному дню огурца 14 июня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stock_photografer

Если хочется яркой закуски с чесноком, кунжутом и лёгкой остротой, приготовьте огурцы по-корейски. Это один из самых популярных летних рецептов, который сочетает свежесть овощей, пикантный маринад и аппетитный аромат специй. Закуска получается хрустящей, сочной и насыщенной, а на её приготовление уходит совсем немного времени. Огурцы по-корейски можно подать к мясу, картофелю, рису, блюдам на гриле или предложить гостям как самостоятельную холодную закуску на праздничном столе.

Ингредиенты на 3–4 порции: огурцы — 5 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

соевый соус — 2 ст. л.;

уксус 9% — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

кунжут — 1 ст. л.;

острый перец — по вкусу.

Как готовить: Огурцы нарежьте брусочками, морковь натрите на тёрке для корейской моркови. Добавьте чеснок, соевый соус, уксус, сахар и перец. Разогрейте масло, быстро смешайте с овощами. Посыпьте кунжутом и уберите в холодильник на 20–30 минут.

Классическая окрошка на квасе с огурцом и редисом

Рецепт классической окрошки с огурцом и редисом на квасе: топ-10 рецептов ко Всемирному дню огурца 14 июня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lepneva Irina

После лёгких огуречных закусок самое время перейти к главному летнему блюду. Холодный суп отлично освежает в жаркий день, помогает утолить голод без тяжести и прекрасно дополняет праздничное меню ко Дню огурца. Начнём с классики, без которой сложно представить июньский стол, — окрошки.

Окрошка — одно из самых популярных летних блюд и отличный вариант для праздничного стола ко Дню огурца. Свежие огурцы придают ей характерный хруст и лёгкий аромат, редис добавляет пикантность, а холодный квас прекрасно освежает даже в самый жаркий день. Такая окрошка получается сытной, но при этом нетяжёлой, поэтому её можно подать как на семейный обед, так и на дачное застолье с друзьями. Кроме того, блюдо удобно готовить заранее и легко адаптировать под вкусы гостей, меняя мясную основу или количество зелени!

Ингредиенты на 4 порции: свежие огурцы — 3 шт.;

редис — 6–8 шт.;

варёный картофель — 3 шт.;

варёные яйца — 3 шт.;

варёная колбаса или отварная курица — 250 г;

зелёный лук — 1 пучок;

укроп — 1 пучок;

квас — 1–1,2 л;

сметана — по вкусу;

соль — по вкусу.

Как готовить: Огурцы, редис, картофель, яйца и мясную основу нарежьте мелкими кубиками. Зелень порубите, посолите и слегка разомните ложкой, чтобы она дала аромат. Смешайте все ингредиенты в большой миске. Разложите по тарелкам, залейте холодным квасом и добавьте сметану.

Совет: для праздничной подачи держите нарезку и квас отдельно. Так каждый гость сам выберет густоту окрошки. А о том, как получить богатый урожай огурцов для окрошки и других блюд из подборки, — читайте в нашем большом гиде по огурцам 2026!

Огуречный лимонад с лаймом и мятой

Рецепт домашнего лимонада с огурцом ко Всемирному дню огурца 14 июня 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Goskova Tatiana

Освежающий огуречный лимонад не требует много усилий или редких продуктов, но при этом прекрасно утоляет жажду в жаркий день, помогает освежиться после прогулки или работы на даче или станет красивым дополнением праздничного стола ко Дню огурца. Особенно эффектно он выглядит в прозрачном кувшине с ломтиками лайма, кружочками огурца и кубиками льда!

Ингредиенты на 1 л: свежий огурец — 1 крупный;

лайм — 1 шт.;

лимон — 0,5 шт.;

мята — 4–5 веточек;

мёд или сахарный сироп — 1–2 ст. л.;

холодная вода или газированная вода — 1 л;

лёд — по желанию.

Как готовить: Половину огурца нарежьте кружочками, вторую половину измельчите в блендере с небольшим количеством воды. Процедите огуречное пюре через сито. Добавьте сок лайма и лимона, мёд или сироп, мяту и воду. Положите лёд и огуречные кружочки, дайте настояться 10 минут.

Быстрые заготовки из огурцов

Когда урожай радует, а времени на полноценное консервирование нет, выручают быстрые заготовки. Эти рецепты позволяют получить ароматные и хрустящие огурцы уже через несколько минут или часов — отличный вариант для летнего стола, пикника или неожиданного прихода гостей.

Малосольные огурцы в пакете за 15 минут

Как сделать малосольные огурцы за 15 минут: Топ-10 рецептов ко Всемирному дню огурца 14 июня 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / vivooo

Это рецепт для тех, кто хочет получить хрустящую закуску почти сразу. Малосольные огурцы в пакете удобно готовить на даче, пикнике или перед приходом гостей. Ингредиенты: небольшие огурцы — 700 г;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 0,5 ч. л.;

чеснок — 3 зубчика;

укроп — 1 пучок;

листья смородины или хрена — по желанию.

Как готовить: Огурцы разрежьте вдоль на 4 части или нарежьте крупными брусочками. Сложите в плотный пакет, добавьте соль, сахар, рубленый укроп и чеснок. Завяжите пакет и хорошо встряхните. Оставьте на 15–20 минут при комнатной температуре, затем подавайте.

Маринованные кружочки огурцов с чесноком и укропом

Как замариновать огурцы кружочками с чесноком и укропом: пошаговый рецепт ко Всемирному дню огурца 14 июня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tamakhin Mykhailo

Маринованные огурцы быстрого приготовления за час — это спасение, когда хочется кисло-сладкой закуски без стерилизации банок. Кружочки удобно класть на бутерброды, к картофелю и мясу. Ингредиенты: огурцы — 600 г;

чеснок — 3 зубчика;

укроп — 1 пучок;

вода — 200 мл;

уксус 9% — 3 ст. л.;

сахар — 1,5 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

перец горошком — 5–6 шт.

Как готовить: Огурцы нарежьте кружочками толщиной 5–7 мм. В сотейнике смешайте воду, уксус, сахар, соль и перец, доведите до кипения. Сложите огурцы, чеснок и укроп в контейнер, залейте горячим маринадом. Остудите и уберите в холодильник на 1 час.

Ну что? Попробуете один из этих рецептов? А какие блюда из огурцов готовите вы? Напишите в комментариях. Кстати, недавно Life.ru разобрал 5 ошибок домашней пиццы, из-за которых сыр тянется, как резина, а тесто невозможно есть. Обязательно прочитайте, чтобы в вашем исполнении это итальянское блюдо было совершенным! А ещё мы рассказали, какой соус меньше вредит здоровью и как выбрать качественный в магазине.