Домашнее мороженое: 5 простых рецептов, которые можно сделать с детьми летом

10 июня отмечается Всемирный день мороженого — праздник одного из самых любимых летних десертов. Это отличный повод порадовать близких натуральным лакомством собственного приготовления. Life.ru собрал 5 рецептов домашнего мороженого без мороженицы: от классического пломбира до веганского варианта из банана!

Почему стоит приготовить мороженое самому?

Как приготовить мороженое дома: топ-5 быстрых рецептов без мороженицы. Фото © Gemini Nano Banana

Домашнее мороженое хорошо тем, что вы полностью контролируете его состав и вкус. Можно использовать качественные сливки, свежие ягоды, сезонные фрукты, орехи или настоящий шоколад, не добавляя лишних ароматизаторов и консервантов. Такой десерт легко адаптировать под предпочтения семьи: сделать его более сладким для детей, выбрать лёгкий вариант для взрослых, приготовить мороженое без сахара или без молочных продуктов. При этом большинство рецептов не требуют много времени. Обычно достаточно потратить 10–15 минут на подготовку ингредиентов и смешивание основы, а дальше всю работу выполняет морозилка.

5 рецептов домашнего мороженого

Life.ru подготовил рецепты домашнего мороженого, которые легко сделать дома, прямо в день праздника. Для них не нужна мороженица, достаточно просто обычной морозилки. Если готовите сливочное мороженое, не забывайте перемешивать массу 2–3 раза в процессе заморозки, чтобы она получилась нежной и однородной.

Рецепт классического пломбира без мороженицы

Рецепт классического мороженого дома: как приготовить пломбир в морозилке? Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Этот рецепт пломбира в домашних условиях выручит, если нужен самый понятный и знакомый с детства вкус. Мороженое получается сливочным, плотным и нежным, без лишних добавок и сложных ингредиентов. Его можно подавать как самостоятельный десерт, так и с добавлением различных топингов, например карамельного или шоколадного.

Ингредиенты: сливки 33–35% — 500 г;

сгущённое молоко — 220 г;

ванильный сахар — 10 г;

щепотка соли.

Как приготовить: Охладите сливки, миску и венчики. Взбейте сливки до мягких пиков. Масса должна держать форму, но не превращаться в масло. Добавьте сгущённое молоко, ванильный сахар и соль. Перемешайте на низкой скорости. Переложите в контейнер, накройте крышкой и уберите в морозилку. Через 40 минут перемешайте, затем повторите ещё 2 раза.

Рецепт шоколадного мороженого

Как приготовить шоколадное мороженое: пошаговый рецепт для домашнего мороженого. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Получится насыщенное шоколадное мороженое без мороженицы с бархатистой текстурой и глубоким вкусом какао. Благодаря сочетанию натурального какао-порошка и растопленного шоколада десерт напоминает шоколадный трюфель или нежный шоколадный мусс. Перед подачей его можно украсить шоколадной стружкой, дроблёными орехами или свежими ягодами.

Ингредиенты: сливки 33–35% — 400 г;

молоко — 120 г;

какао — 30 г;

тёмный шоколад — 80 г;

сахар — 80 г.

Как приготовить: Нагрейте молоко с сахаром и какао, не кипятите. Снимите с огня, добавьте шоколад и размешайте до гладкости. Полностью остудите смесь. Взбейте холодные сливки до мягких пиков. Соедините сливки с шоколадной основой. Замораживайте в контейнере 5 часов, первые 2 часа перемешивайте каждые 30–40 минут.

Рецепт домашнего мороженого без сахара

Как приготовить мороженое без сахара: топ-5 рецептов без мороженицы. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

У подсластителей разная сладость, поэтому пробуйте основу до заморозки и при необходимости корректируйте вкус. В холодном виде сладость ощущается менее ярко, чем в жидкой смеси. Такое мороженое понравится тем, кто предпочитает более натуральный вкус ягод, фруктов и молочных продуктов без выраженной сахарной насыщенности. Его часто выбирают для семейных десертов, детских праздников и летних посиделок на даче, когда хочется освежающего лакомства с мягким сливочным вкусом. Для разнообразия можно добавить свежие ягоды, орехи, кокосовую стружку или немного ванили.

Ингредиенты: сливки 33% — 300 г;

натуральный йогурт — 200 г;

эритрит или другой подсластитель — 45 г;

ваниль — 2 г;

ягоды — 150 г.

Как приготовить: Взбейте холодные сливки. Смешайте йогурт с подсластителем и ванилью. Соедините обе массы. Добавьте ягоды целиком или в виде пюре. Заморозьте в контейнере. Первые 2 часа перемешивайте каждые 30–40 минут.

Рецепт клубничного мороженого в морозилке

Рецепт клубничного мороженого в домашних условиях. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Для более яркого вкуса не превращайте всю клубнику в пюре. Оставьте около 50 г ягод, нарежьте их небольшими кусочками и вмешайте в готовую массу перед заморозкой. Так в мороженом будут попадаться сочные фруктовые кусочки, а вкус станет более насыщенным и натуральным. Если клубника очень сладкая и ароматная, можно увеличить количество ягодных кусочков до 70–80 г.

Ингредиенты: клубника — 350 г;

сливки 33% — 300 г;

сахарная пудра — 80 г;

лимонный сок — 10 г.

Как приготовить: Промойте клубнику, удалите хвостики. Пробейте ягоды блендером с лимонным соком и пудрой. Взбейте сливки до мягкой пены. Аккуратно вмешайте клубничное пюре. Переложите в контейнер и заморозьте. Перемешайте 2–3 раза, чтобы не появились крупные кристаллы льда.

Как приготовить эскимо в шоколаде

Как приготовить эскимо дома: топ-5 рецептов мороженого в домашних условиях. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Такое мороженое удобно подавать детям и гостям: каждая порция уже готова к подаче, не нужно раскладывать десерт по креманкам или использовать ложку для шариков. Чтобы глазурь получилась тонкой и хрустящей, окунайте хорошо замороженное эскимо в слегка остывший шоколад. Для украшения можно сразу посыпать поверхность дроблёными орехами, кокосовой стружкой или кондитерской посыпкой. Перед подачей дайте эскимо полежать при комнатной температуре 2–3 минуты, тогда сливочная начинка станет мягче и вкус раскроется лучше.

Ингредиенты: сливки 33% — 350 г;

сгущённое молоко — 180 г;

творожный сыр — 120 г;

тёмный шоколад — 180 г;

растительное масло без запаха — 25 г.

Как приготовить: Взбейте сливки до мягких пиков. Добавьте сгущённое молоко и творожный сыр, перемешайте. Разложите массу по формочкам, вставьте палочки. Заморозьте на 5 часов. Растопите шоколад с маслом. Окуните замороженное эскимо в глазурь и верните в морозилку на 20 минут.

Ну как вам рецепты? Попробуете парочку? Напишите в комментариях, какой рецепт вам понравился больше всего. Кстати, недавно Life.ru рассказал про самые необычные летние фестивали 2026 года. А также мы собрали полный список безвизовых стран: Турция, Египет, Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам, Таиланд, ОАЭ и другие. Сроки пребывания, правила въезда, сезонность и другие важные изменения в 2026 году!