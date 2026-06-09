От «Дикой мяты» до жареных огурцов: Самые необычные фестивали России, которые взорвут лето Оглавление Фестиваль крапивы (Крапивна, Тульская область) Праздник огурца в Суздале — «огуречная столица России» (Суздаль, Владимирская область) Фестиваль каши «В каше — сила наша!» (село Маджа, Корткеросский район, Коми) Крупнейшие музыкальные фестивали под открытым небом «Дикая мята» (Тульская область, 19–21 июня) Beat Film Festival (Москва, 4–14 июня) «Столица закатов» (Нижний Новгород, всё лето) Фестиваль «КРУТО» (Владимирская область, 7–9 августа) Outline (Талдомский округ, 21–27 июля) Bikers Brothers Festival (Подмосковье, 21–22 августа) Часто задаваемые вопросы (FAQ) Когда Фестиваль крапивы в Тульской области в 2026 году? Нужно ли регистрироваться на Фестиваль крапивы в 2026 году? Какого числа Праздник огурца в Суздале в 2026 году? Сколько стоят билеты на Праздник огурца в Суздале? Где и когда пройдет фестиваль каши в Республике Коми? Какие музыкальные фестивали пройдут летом 2026 года? Заключение Необычные региональные фестивали России лета 2026: Фестиваль крапивы в Тульской области, Праздник огурца в Суздале, фестиваль каши в Коми и другие. Даты, места, программа, цены и советы туристам. 8 июня, 22:15 Лучшие фестивали лета 2026: от огурцов до рейвов. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Лето 2026 года в России обещает быть богатым на необычные региональные фестивали — и главная новость уже пришла из Тульской области. Традиционный Фестиваль крапивы в селе Крапивна в этом году меняет формат: вместо одного масштабного праздника организаторы в целях безопасности подготовили серию летних культурных событий, стартующих уже 6 июня. Другие регионы страны соревнуются в засолке огурцов, варят вареники на тысячи порций и устраивают многодневные опен-эйры под открытым небом.

Рассказываем о самых колоритных необычных региональных фестивалях России лета 2026: от Тульской области до Владимирской, от Коми до Нижнего Новгорода. Сохраняйте подборку — она поможет спланировать лето с пользой и удовольствием.

Фестиваль крапивы (Крапивна, Тульская область)

Место: село Крапивна, Щекинский район, Тульская область.

село Крапивна, Щекинский район, Тульская область. Даты: серия летних мероприятий с 6 июня 2026 года.

Фестиваль крапивы в Тульской области — когда в 2026. Фото © VK / Фестиваль Крапива

Фестиваль крапивы — одно из самых узнаваемых народных событий Тульской области. Традиционно он проходил в селе Крапивна раз в год и собирал до 15 000 гостей, однако в 2026 году формат кардинально изменился. Дирекция Тульского музейного объединения и музея-усадьбы «Ясная Поляна» приняла решение провести вместо одного большого праздника целую серию летних культурных событий — ради безопасности гостей этого небольшого исторического поселения.

Площадками станут два здания Музея русского и современного искусства: Дом купца Прянчикова и Дом купца Астафьева. В Доме Прянчикова с 6 июня откроются выставки «Искусство 90-х» и «Тула в сердце художника: 85 лет подвига». В 10:00 стартует квест «Дорога к Победе», в 11:00, 13:00 и 15:00 — экскурсии по основной экспозиции, а в 18:00 — экскурсия-квест «История одной картины».

В Доме Астафьева развернётся временная выставка «Семья: вечные ценности», пройдут командные экскурсии-викторины «Истории за портретом: семейные судьбы» (11:00 и 16:00) и театрализованное представление «Купеческое чаепитие по-крапивенски» в 11:45 и 17:00. Завершит день в 18:00 мастер-класс «Волшебство скрапбукинга: создаём открытки с душой».

Крапивна — бывший уездный город Тульской губернии, связанный с жизнью и творчеством Льва Толстого. Герб села украшают шесть звездообразно расположенных веток крапивы, а облик исторического центра не менялся уже более ста лет. Добраться можно из Тулы: от площади Московского вокзала в день мероприятий курсирует маршрутное такси.

Праздник огурца в Суздале — «огуречная столица России» (Суздаль, Владимирская область)

Место: Музей деревянного зодчества, ул. Пушкарская, 27Б, Суздаль.

Музей деревянного зодчества, ул. Пушкарская, 27Б, Суздаль. Даты: 18 июля 2026 года (третья суббота июля). Ряд туроператоров также анонсируют туры на 1–2 августа — уточняйте актуальную дату на официальном сайте музея-заповедника.

Суздаль по праву носит неофициальный титул огуречной столицы России — здесь огурец выращивают исстари, и именно он стал символом города. Праздник огурца проводится с 2001 года и каждый год собирает тысячи туристов на территории уникального Музея деревянного зодчества.

Праздник огурца в Суздале: даты в 2026 году. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Гостей ждут три традиционных «ряда»: «Засолочный» — с мастер-классами по засолке и старинными рецептами, «Обжорный» — с дегустацией огуречного варенья, жареных огурцов и огуречной настойки и «Ремесленный» — с сувенирами и мастер-классами по фигурной резке. Открывает праздник колоритный парад огуречников с участием лучших агрономов со всей страны. Весь день работают народные ансамбли и артисты, для детей — отдельная программа с квестами и аттракционами. Завершается праздник запуском воздушного шара с куклой-огурцом.

До Суздаля удобнее всего добираться из Владимира: маршрутки и автобусы ходят регулярно, поездка занимает около 40 минут. Из Москвы — на автобусе с Щёлковского автовокзала или на электричке до Владимира.

Фестиваль каши «В каше — сила наша!» (село Маджа, Корткеросский район, Коми)

Место: село Маджа, Корткеросский район, Республика Коми.

село Маджа, Корткеросский район, Республика Коми. Дата: 15 июня 2026 года.

Уже в четвёртый раз гастрономический фестиваль «В каше — сила наша!» собирает в деревне Маджа любителей традиционной кухни коми. Цель мероприятия — возродить и сохранить уникальные традиции кашеварения, которые в Республике Коми уходят корнями в глубокую старину.

Фестиваль «Каша — сила наша» в Коми. Фото © VK / Республика Коми

В 2026 году в турнире кашеваров сразятся 12 команд из Корткеросского района и Сыктывкара. Зрители и гости становятся дегустаторами — выбирают лучшую кашу голосованием. Параллельно работают творческие мастерские, гастрономические ряды и концертная программа.

Добираться удобнее всего из Сыктывкара — до Корткероса ходит автобус, а оттуда до Маджи — местный транспорт. Для тех, кто не из Коми, поездка превращается в полноценное этнографическое путешествие в край лесов и рек.

Крупнейшие музыкальные фестивали под открытым небом

Любители живой музыки в лето 2026 года без дела не останутся: сразу несколько крупных фестивалей пройдут от Тульской области до Подмосковья.

«Дикая мята» (Тульская область, 19–21 июня)

Фестиваль «Дикая мята» 2026: когда и где пройдёт. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Крупнейший независимый музыкальный опен-эйр страны в 2026 году пройдёт с 19 по 21 июня в арт-кемпе «Дикая мята» в Алексинском районе Тульской области в посёлке Бунырево — примерно в 130 км от Москвы. Фестиваль предлагает несколько сцен, кемпинг, арт-объекты и вечерние концерты под открытым небом. Билеты лучше покупать заранее: популярность мероприятия из года в год растёт.

Beat Film Festival (Москва, 4–14 июня)

Фестиваль документального кино Beat Film Festival. Фото © VK / Beat Film Festival

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival в 2026 году проходит с 4 по 14 июня. Показы идут на ключевых площадках Москвы: в кинотеатрах «Октябрь», «Художественный», «Пионер», в ДК «ГЭС-2», МАММ и других культурных институциях города. В программе — фильмы о Дэвиде Боуи, Канье Уэсте, архитектуре и новой городской культуре, а также российская документальная секция Dok Industry. Вечеринка-открытие прошла 6 июня.

«Столица закатов» (Нижний Новгород, всё лето)

Мультижанровый фестиваль «Столица закатов» растягивается на всё лето — с конца мая по конец августа 2026 года. Концерты, танцевальные перформансы и спектакли охватывают главные туристические точки города: сцену «Ракушка» в Александровском саду, сквер Свердлова, набережную Федоровского, Стрелку и Нижегородский кремль. Здесь звучит джаз, классика, рок и поп — и всё это на фоне одних из самых красивых закатов в России.

Фестиваль «КРУТО» (Владимирская область, 7–9 августа)

Третий по счёту фестиваль «КРУТО» пройдет с 7 по 9 августа 2026 года на базе отдыха «Крутояк» во Владимирской области. Хедлайнером объявлена группа Zoloto, а в программе — пять сцен, интегрированных в пространство советского пансионата и лесных опушек, иммерсивные локации и арт-инсталляции. Организаторы обещают трансферы из Москвы и Владимира для тех, у кого нет машины.

Outline (Талдомский округ, 21–27 июля)

Музыкальные фестивали летом 2026. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Фестиваль электронной музыки и новой городской культуры Outline в 2026 году пройдёт с 21 по 27 июля. Постоянная локация — в 90 км к северу от Москвы, в районе Талдома. Это недельное погружение в электронную музыку, паблик-арт и экспериментальные форматы — один из немногих фестивалей страны, где тщательно отобран не только лайнап, но и визуальная часть.

Bikers Brothers Festival (Подмосковье, 21–22 августа)

Мотофестиваль Bikers Brothers Festival состоится 21–22 августа 2026 года на территории оздоровительного комплекса «Бор» в Домодедовском районе Московской области, в 20 км от МКАД. Рёв двигателей, живая музыка, кастомные мотоциклы, байкерская культура и ночёвка в кемпинге — это мероприятие давно вышло за рамки «чисто мотоциклетного» праздника. Билет на один день обходится в 6000 рублей.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Когда Фестиваль крапивы в Тульской области в 2026 году?

В 2026 году традиционный формат Фестиваля крапивы заменили серией летних культурных мероприятий, которые стартуют с 6 июня в Музее русского и современного искусства в Крапивне. Следите за анонсами на сайте музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Нужно ли регистрироваться на Фестиваль крапивы в 2026 году?

Да. В связи со сменой формата в 2026 году требуется предварительная регистрация: количество мест на каждое мероприятие ограничено.

Какого числа Праздник огурца в Суздале в 2026 году?

Праздник огурца традиционно проходит в третью субботу июля. В 2026 году это 18 июля. Уточняйте дату и программу на официальном сайте Суздальского музея-заповедника.

Сколько стоят билеты на Праздник огурца в Суздале?

Вход на территорию Музея деревянного зодчества в день праздника, как правило, платный. Стоимость уточняйте на официальном сайте Владимиро-Суздальского музея-заповедника ближе к дате события.

Где и когда пройдет фестиваль каши в Республике Коми?

IV гастрономический фестиваль «В каше — сила наша!» состоится 15 июня 2026 года в деревне Маджа Корткеросского района Республики Коми.

Какие музыкальные фестивали пройдут летом 2026 года?

Главные опен-эйры лета: «Дикая мята» (Тульская область, 19–21 июня), Beat Film Festival (Москва, 4–14 июня), «Столица закатов» (Нижний Новгород, всё лето), Outline (Талдомский округ, 21–27 июля), «КРУТО» (Владимирская область, 7–9 августа), Bikers Brothers Festival (Подмосковье, 21–22 августа).

Заключение

Лето 2026 года — отличный повод открыть Россию с неожиданной стороны: через гастрономические фестивали необычных региональных фестивалей, живую музыку под звездным небом и погружение в историю малых городов. Крапива в Тульской области, огурцы в Суздале, каша в Коми — за каждым таким событием стоит живая культурная традиция, которую хранят и передают дальше. Планируйте поездки заранее, бронируйте жильё, регистрируйтесь на мероприятия и путешествуйте по России в своё удовольствие.

Авторы Анна Розанова