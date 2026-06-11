Магнитные бури 11–13 июня: Корональная дыра и новая вспышка. Учёные ИКИ РАН предупреждают о новой буре Готовясь отдыхать, важно узнать, какая погода будет на длинных выходных с 12 по 14 июня. И не только земная, но и космическая. А она, со слов астрономов ИКИ РАН, может испортить отдых новой магнитной бурей. Когда её ждать? Смотрим на графики геоштормов вместе с Life.ru. 11 июня, 09:00 Как новый взрыв на Солнце и открывшаяся корональная дыра повлияют на самочувствие метеозависимых на длинных выходных с 12 по 14 июня? Обложка © ChatGPT / Карина Морозова

Не успели метеозависимые отойти от недавней, одной из самых сильных магнитных бурь за 2026 год, как астрономы снова говорят, что испытания на выдержку продолжаются. Сегодня утром, 11 июня, на Солнце открылась корональная дыра и случился выброс плазмы. Который достигнет Земли, предполагаемо, через несколько суток, то есть около 13 июня.

«Испортят статистику, скорее всего, следующие двое суток, с 12 по 13 июня. Изменение геомагнитной обстановки из-за корональной дыры прогнозировалось на эти дни уже давно, но к ним, скорее всего, теперь добавится ещё и слабый выброс плазмы от длительной вспышки, произошедшей сегодня утром, который, согласно оценкам, придёт к Земле 13-го числа», — делятся прогнозом учёные Института космических исследований Российской академии наук.

А пока плазма до Земли не долетела, давайте ознакомимся с ситуацией с магнитными бурями, которая происходит сейчас, и какова вероятность, что магнитные бури случатся как раз на длинных выходных с 12 по 14 июня, когда вся страна будет отдыхать и нежиться на солнышке на пляже или на даче.

Графики ИКИ РАН: прогноз магнитных бурь на 11, 12, 13 июня 2026

Прогноз магнитных бурь от ИКИ РАН на 11, 12, 13 июня 2026 года. Когда долетит плазма до Земли и какой силы будет буря? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

11 июня. Четверг выглядит самым стабильным днём из этой тройки. По графику, Kp большую часть суток будет находиться в диапазоне 2–3 баллов, что соответствует спокойной или слабо возмущённой магнитосфере. До полуночи и в утренние часы показатель держится около Kp 2–2,7, затем днём и вечером немного подрастает до Kp 3. Вероятность полноценной магнитной бури составляет всего 12%. При этом вероятность геомагнитных возмущений достигает 35%, а шанс спокойной магнитосферы оценивается в 53%.

12 июня. Именно День России может стать самым неприятным для метеозависимых людей. Уже с раннего утра индекс Kp начинает расти. Если ночью и под утро показатели остаются около Kp 2,7–3,7, то примерно с 06:00 до 12:00 по московскому времени магнитосфера переходит в жёлтую, возбуждённую зону. В этот период Kp достигает уровня 4. Это ещё не магнитная буря, которая официально начинается с Kp 5, но очень близкое к ней состояние. Обычно именно такие дни многие метеочувствительные люди ощущают сильнее всего.

Вероятность магнитной бури на 12 июня составляет уже 17%. Вероятность геомагнитных возмущений достигает 45%, а вероятность полностью спокойной обстановки снижается до 38%. Максимальное напряжение ожидается утром и в первой половине дня. После полудня магнитосфера начнёт постепенно успокаиваться. Kp снизится сначала до 2,3–2,7, а затем вернётся к значениям около 2 баллов.

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня и 12, 13 июня от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

13 июня. К субботе геомагнитная ситуация станет заметно спокойнее. В течение суток Kp будет колебаться преимущественно от 2 до 3 баллов. Ночью возможен кратковременный подъём до Kp 3, однако затем показатели снова снизятся. Вероятность магнитной бури уменьшается до 12%. Вероятность возмущённой магнитосферы составляет 40%, а спокойного состояния — 48%. Никаких признаков развития сильной геомагнитной активности на этот день графики не показывают. Магнитосфера постепенно возвращается к более привычному состоянию после напряжённой первой декады июня.

Хорошая новость заключается в том, что катастрофического сценария, подобного бурям 8 и 9 июня, на ближайшие дни не прогнозируется. Самым напряжённым днём станет 12 июня, когда индекс Kp приблизится к границе магнитной бури и вероятность возмущений окажется максимальной. Тем не менее полностью расслабляться метеозависимым пока рано.

После мощных солнечных ударов организм некоторых людей может реагировать на любые колебания магнитного поля ещё несколько суток. Поэтому при появлении головной боли, слабости, скачков давления или нарушений сна специалисты советуют снизить физические нагрузки, соблюдать питьевой режим и по возможности избегать переутомления.

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Авторы Карина Морозова