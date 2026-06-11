Жара уходит, но рано радоваться: Москвичей предупредили о погодных качелях

Аномальная жара в Москве и Подмосковье спадёт в ближайшие дни. Прохлада может задержаться до конца следующей недели. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.

По его словам, заметное похолодание начнётся в воскресенье, 14 июня, а в начале следующей недели станет ещё прохладнее. Температура опустится до 24–29 градусов, а с 15 по 17 июня — до 18–23 градусов.

«Это серьёзное снижение температуры связано с прохождением холодного атмосферного фронта с северо-запада. При этом не исключены дожди», — сообщил Ильин.

Такая погода сохранится до конца недели. Однако в третьей декаде июня воздух вновь прогреется до 24–29 градусов.

Кстати, 10 июня температура воздуха в Москве достигла +30 градусов, повторив суточный рекорд 1998 года. Показатели зафиксировала метеостанция на ВДНХ, по данным которой ведётся погодная летопись столицы. В начале недели жара не смогла побить максимумы 1948 и 1998 годов.