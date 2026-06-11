Московская жара повторила суточный рекорд 28-летней давности

Температура воздуха в Москве достигла 30 градусов и повторила суточный рекорд, установленный 10 июня 1998 года. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ, пишет ТАСС.

Показатели зафиксировала главная метеостанция столицы, расположенная на ВДНХ. Собеседник агентства напомнил, что погодная лётопись Москвы ведётся именно по данным этой станции. С начала недели жара так и не смогла побить суточные максимумы, которые фиксировались для разных дней в 1948 и 1998 годах.

«Столбики термометров главной метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ, поднялись до плюс 30 градусов, повторив тем самым суточный рекорд, принадлежавший 10 июня 1998 года», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что аномально тёплая погода с тридцатиградусной температурой воздуха сохранится в столичном регионе вплоть до воскресенья. Об этом рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. Синоптик добавил, что в пятницу температура может достичь отметки в +33 градуса.