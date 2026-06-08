ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 16:47

Синоптик раскрыл, сколько ещё москвичам изнывать от жары

Синоптик Голубев: Тридцатиградусная жара в Москве продержится до воскресенья

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Аномально тёплая погода с тридцатиградусной температурой воздуха сохранится в столичном регионе вплоть до воскресенья. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

«До воскресенья в Москве прогнозируется до +31, а в пятницу, возможно, температура достигнет отметки в +33 градуса. Грубо говоря, почти вся неделя будет в районе 30 градусов», — сообщил синоптик.

Кардиолог назвал неочевидные признаки теплового удара и объяснил, как помочь человеку в жару
Кардиолог назвал неочевидные признаки теплового удара и объяснил, как помочь человеку в жару

Ранее в Москве начал действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды. Специалисты пояснили, что понятие «сильная жара» для столицы означает температуру от 30 градусов и выше, тогда как для большинства регионов России этот порог составляет 35 градусов. Оранжевый цвет в шкале погодной опасности является предпоследним по степени угрозы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar