Магнитные бури 8–10 июня: Сильнейшая буря года. На Земле начинается шторм силой Kp 7, сколько будет кошмарить? Новая волна уже на подходе! И она окажется для метеочувствительных испытанием потяжелее. После недавнего удара Солнце не успокоилось — и вот, по прогнозам учёных ИКИ РАН, магнитное поле снова начнёт трясти. Когда на Землю обрушится новая сильная магнитная буря Kp 7? 8 июня, 09:30 Сильная магнитная буря G3 ударит по Земле в ближайшее время: какой официальный прогноз ИКИ РАН на три дня. Обложка ©

Тем, кто думал, что испытания магнитными бурями и сопутствующими головными болями закончились ещё 4 и 5 июня, придётся пересмотреть свои ожидания. Тогда Землю накрыли мощные магнитные бури после ярких вспышек на Солнце, о которых учёные ИКИ РАН предупреждали заранее. И они добавляли: последствия не приходят мгновенно, они догоняют спустя несколько дней.

Как отмечали астрономы, «буря была спрогнозирована заранее после того, как 3 июня, в среду, в самом центре видимого солнечного диска произошли три вспышки уровня, близкого к высшему баллу X (одна даже его достигла), сопровождавшиеся выбросами плазмы в сторону планеты. Расчётные модели, исходившие из обычного для таких случаев сценария, что выброшенные позже плазменные облака догонят более ранние и сольются в единую структуру, показали прогноз на вторую или третью по силе магнитную бурю года, которая в пике должна была достигнуть уровня G3–G4».

И вот, после небольшой передышки в выходные, нас накрывает вторая волна последствий. Не такая резкая на старте, но куда более изматывающая и сильная. Потому что, по прогнозам астрономов, именно в ближайшие дни начнётся та самая сильная магнитная буря уровня G3–G4. Как именно пройдут 8, 9 и 10 июня и почему метеочувствительным стоит готовиться к грандиозному метеошторму заранее?

Графики ИКИ РАН: какой прогноз магнитных бурь на 8, 9, 10 июня 2026?

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

8 июня — затишью конец. Понедельник начинается почти спокойно. Утро держится в зелёной зоне, Kp около 2–3. Но это обманчивое затишье. Уже к полудню магнитосфера резко «просыпается»: индекс поднимается до 4, а затем быстро уходит в красную зону. Во второй половине дня начинается настоящая буря. Kp достигает 5, затем 6 и местами приближается к 7 — это уже серьёзный уровень, когда организм реагирует не «у кого-то», а у большинства. И цифры это подтверждают: вероятность магнитной бури — 96%. Фактически это не риск, а почти гарантированный сценарий. Пик приходится на вечер — именно тогда появляются сильные головные боли, ощущение давления, раздражительность и даже бессонница.

9 июня — продолжение атаки. Вторник не приносит облегчения. Ночью и утром буря всё ещё держится на уровне Kp 5–6, постепенно снижаясь ближе к середине дня. К полудню индекс опускается до 4 — формально это уже не буря, а сильное возбуждение, но организм продолжает «штормить». Только к вечеру показатели возвращаются в зону 2–3. Вероятность бури всё ещё высокая — около 85%. Это означает, что даже при снижении индекса влияние сохраняется. Это тот самый день, когда люди чувствуют себя «разбитыми», будто не выспались, даже если спали нормально.

Прогноз магнитных бурь от ИКИ РАН на 8, 9, 10 июня 2026 года. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

10 июня — ловушка или спокойствие? Среда выглядит как попытка стабилизации, но полностью расслабляться рано. Утро проходит спокойно, Kp держится в пределах 2–3. Однако в первой половине дня возможны кратковременные всплески до 3–4, а затем показатели снова идут вниз. Вероятности уже мягче: около 17% на бурю и 40% — на возмущения. Это значит, что магнитосфера постепенно приходит в норму, но остаточный эффект всё ещё может ощущаться — особенно у тех, кто тяжело переносил предыдущие дни.

Эти три дня — настоящий марафон нагрузки на организм. И главный риск здесь не в пике, а в длительности. Если буря доходит до уровня G3, лучше на время снизить темп жизни. Во время сильной магнитной бури врачи рекомендуют не перегружать организм. Лучше отказаться от тяжёлых тренировок, больших физических нагрузок, алкоголя, недосыпа и бесконечных литров кофе, которыми многие пытаются бороться с сонливостью. В такие дни полезно пить больше воды, чаще бывать на свежем воздухе и по возможности избегать конфликтов и эмоционального перенапряжения. Особенно внимательными стоит быть людям с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими мигренями.

Самое опасное — игнорировать состояние. Если появляется сильная головная боль, скачки давления или учащённое сердцебиение, лучше не списывать это «на погоду». Обратиться к врачу нужно, если на фоне магнитной бури появились сильная или необычная головная боль, которая не проходит после отдыха и лекарств, резкие скачки давления, боль или сдавливание в груди, выраженная одышка, нарушение речи, онемение конечностей, сильное головокружение или потеря сознания. Такие симптомы нельзя списывать только на магнитную бурю, они могут указывать на серьёзные проблемы со здоровьем и требуют медицинской помощи.

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Авторы Карина Морозова