Магнитные бури в июне 2026: Учёные сообщили даты, когда ждать шторм уровня G2 от коварного Солнца!

1 июня, 04:00

Магнитные бури способны влиять не только на работу техники, но и на самочувствие миллионов людей. В дни повышенной геомагнитной активности многие сталкиваются с головной болью, скачками давления, бессонницей и тревожностью. По прогнозу специалистов ИКИ РАН, июнь 2026 года будет относительно спокойным, однако середина месяца может стать серьёзным испытанием для метеозависимых людей. Life.ru изучил данные и составил подробный прогноз на весь июнь и гайд для метеозависимых!

Прогноз учёных: что известно о магнитных бурях в июне 2026 года

Специалисты Института космических исследований РАН опубликовали прогноз геомагнитной активности на июнь 2026 года. По данным учёных, месяц ожидается относительно спокойным, однако середина июня станет наиболее напряжённым периодом. Согласно расчётам, 11–13 июня Землю накроет серия магнитных бурь уровня G1–G2. Индекс геомагнитной активности Kp в эти дни может достигать 5–6 баллов, что свидетельствует о серьёзных возмущениях магнитосферы. Для метеозависимых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, этот период может оказаться особенно тяжёлым.

Календарь магнитных бурь на июнь 2026 года

Периоды повышенной активности: 4 и 13 июня магнитосфера Земли будет находиться в возбуждённом состоянии. Хотя полноценные бури в эти даты не ожидаются, чувствительные люди всё равно могут столкнуться с ухудшением самочувствия.

4 и 13 июня магнитосфера Земли будет находиться в возбуждённом состоянии. Хотя полноценные бури в эти даты не ожидаются, чувствительные люди всё равно могут столкнуться с ухудшением самочувствия. Спокойные дни: Относительно благоприятная геомагнитная обстановка прогнозируется 1–3, 5–10, 19–23 и 14–28 июня. В эти периоды магнитосфера останется стабильной, без существенных колебаний.

Что такое магнитная буря и почему она возникает

Магнитная буря — это сильное возмущение магнитного поля Земли, возникающее под воздействием солнечной активности. Главная причина — потоки заряженных частиц, которые Солнце выбрасывает в космос после вспышек и корональных выбросов массы.

В обычных условиях магнитосфера надёжно защищает планету от космического излучения. Однако во время мощных солнечных процессов поток частиц резко усиливается. Огромные массы раскалённой плазмы вырываются в космос со скоростью до нескольких тысяч километров в секунду. Если этот поток направлен в сторону Земли, спустя 1–3 дня он достигает нашей планеты и начинает воздействовать на магнитное поле. В такие моменты магнитосфера буквально «сжимается» и колеблется под давлением солнечного ветра. Эти изменения фиксируют приборы по всему миру, а некоторые люди ощущают их и физически.

Как магнитные бури влияют на организм

Во время геомагнитных возмущений организм испытывает дополнительную нагрузку. В первую очередь страдают сердечно-сосудистая и нервная системы. У части людей в такие периоды ухудшается кровообращение: сосуды реагируют на изменения магнитного поля, из-за чего могут возникать скачки давления, головные боли, слабость и головокружение. Сердцу приходится работать интенсивнее, а ткани получают меньше кислорода. Особенно тяжело магнитные бури переносят люди с гипертонией, гипотонией и хроническими заболеваниями сердца и сосудов. У гипертоников возрастает риск резких скачков давления, а у людей с пониженным давлением могут появляться обморочные состояния и сильная слабость.

Почему во время магнитных бурь ухудшается настроение

Геомагнитные колебания влияют не только на физическое состояние, но и на эмоциональный фон. В такие дни организм активнее вырабатывает гормоны стресса — кортизол и адреналин. Из-за этого человек может ощущать тревожность, раздражительность и внутреннее напряжение даже без видимых причин. Многие жалуются на проблемы со сном: становится трудно заснуть, сон оказывается поверхностным и прерывистым. Утром появляется ощущение усталости, а днём — сонливость и снижение концентрации.

Кто тяжелее всего переносит магнитные бури

Реакция на геомагнитные изменения у всех разная. Кто-то практически не замечает магнитных бурь, а кто-то начинает чувствовать ухудшение самочувствия за несколько дней до их начала. Организм этих людей более чувствителен к внешним изменениям, поэтому даже умеренные магнитные бури могут вызывать выраженный дискомфорт. В группу повышенного риска входят: люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

гипертоники и гипотоники;

пациенты с диабетом;

люди с заболеваниями суставов и позвоночника;

пожилые люди;

беременные женщины;

дети младше трёх лет.

Рекомендации врачей: как легче пережить магнитные бури

Врачи подчёркивают: опасность магнитных бурь заключается прежде всего в том, что они способны обострять уже существующие проблемы со здоровьем. Однако соблюдение простых рекомендаций помогает значительно снизить нагрузку на организм.

Что рекомендуется делать

Соблюдать режим сна. Ложиться спать желательно не позже 23:00 и спать не менее 7–8 часов. Перед сном стоит проветривать комнату и отказаться от использования гаджетов хотя бы за час до отдыха.

Пить больше воды. Достаточное количество жидкости помогает поддерживать нормальное кровообращение и снижает нагрузку на сосуды. Врачи рекомендуют выпивать не менее 1,5–2 литров чистой воды в день.

Больше бывать на свежем воздухе. Даже короткие прогулки улучшают насыщение крови кислородом и помогают организму легче адаптироваться к геомагнитным изменениям.

Принимать контрастный душ. Чередование тёплой и прохладной воды помогает тренировать сосуды и улучшает кровообращение. Главное — избегать слишком резких температурных перепадов.

Не пропускать приём лекарств. Людям, которые принимают препараты от давления, сердечные средства или успокоительные, особенно важно соблюдать назначенную схему лечения.

Следить за питанием. Во время магнитных бурь лучше отказаться от тяжёлой и жирной пищи. В рацион желательно добавить овощи, каши, рыбу, а также продукты с высоким содержанием магния и калия — например, бананы, орехи и гречку.

Чего лучше избегать в опасные дни

Некоторые привычки во время магнитных бурь способны значительно ухудшить состояние организма. Кофе и энергетики. Кофеин усиливает нагрузку на сердце, повышает давление и может провоцировать тревожность. В дни сильной геомагнитной активности лучше заменить кофе травяным чаем или цикорием.

Алкоголь. Спиртное создаёт дополнительную нагрузку на сосуды и сердечно-сосудистую систему. Даже небольшие дозы алкоголя могут спровоцировать мигрень, слабость или скачки давления.

Чрезмерные физические нагрузки. В период магнитных бурь рекомендуется отказаться от тяжёлых тренировок, интенсивной физической работы и переутомления. Предпочтение лучше отдавать спокойной активности — прогулкам, растяжке или лёгкой йоге.

Переедание. Плотная пища увеличивает нагрузку на сердце и систему кровообращения. Врачи советуют есть небольшими порциями 4–5 раз в день.

Стресс и конфликты. Организм и без того испытывает напряжение, поэтому в опасные дни желательно избегать эмоциональных перегрузок, конфликтов и постоянного просмотра тревожных новостей.

Когда нужно срочно обращаться к врачу

Во время магнитной бури нельзя игнорировать опасные симптомы. Срочная медицинская помощь необходима, если появились: сильная боль в груди, отдающая в руку, спину или челюсть;

резкая головная боль с нарушением речи или онемением конечностей;

внезапное ухудшение зрения;

давление выше 180/110 или ниже 90/60;

сильная одышка;

паническая атака, которая не проходит более 30 минут.

Такие симптомы могут свидетельствовать о серьёзных нарушениях — инфаркте, инсульте или гипертоническом кризе. В подобных случаях нельзя заниматься самолечением и откладывать обращение за медицинской помощью.

Специалисты напоминают: магнитные бури особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями, однако снизить нагрузку на организм вполне возможно. Полноценный сон, спокойный режим, отказ от перегрузок и внимательное отношение к своему состоянию помогут легче пережить период геомагнитной активности.

Авторы Анна Московко