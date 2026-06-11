Поколение Z выросло на страхе перед раком кожи, но теперь снова гонится за загаром

Молодые пользователи соцсетей всё чаще увлекаются трендом tanmaxxing — стремлением добиться максимально выраженного загара. Врачи предупреждают, что такая мода может свести на нет годы просветительской работы о рисках ультрафиолета и важности защиты кожи.

По данным USA Today, в TikTok набирают популярность ролики, где молодые люди отслеживают УФ-индекс через приложения, выбирают «лучшие» часы для загара, показывают следы от купальников и обсуждают солярии. Некоторые также экспериментируют с так называемыми «таблетками для загара» и другими средствами, которые врачи не считают безопасными.

Дерматолог Ширин Теймур называет происходящее новым ребрендингом старой культуры загара. По её словам, поколение Z хорошо знакомо с темой ухода за кожей, но именно в соцсетях сейчас активно распространяются мифы о якобы безопасных способах потемнеть.

«Это ужасно», — сказала врач, комментируя тренд.

Эксперты особенно обеспокоены возвращением интереса к соляриям. Всемирная организация здравоохранения относит ультрафиолетовое излучение и устройства для искусственного загара к канцерогенным факторам. По данным Американской академии дерматологии, как минимум у одного из пяти американцев в течение жизни развивается рак кожи.

При этом часть молодых людей всё равно считает естественный или искусственный загар более привлекательным, чем автозагар. Некоторые объясняют это тем, что бронзовая кожа по-прежнему ассоциируется с красотой, отдыхом и уверенностью в себе.

Опрос Американской академии дерматологии показал, что 64% представителей поколения Z сталкивались с дезинформацией о солнцезащите в интернете. Кроме того, 20% респондентов заявили, что загар для них важнее профилактики рака кожи.

Врачи напоминают: безопасного загара под солнцем или в солярии не существует. Потемнение кожи — это реакция на повреждение, когда организм вырабатывает больше пигмента, пытаясь защититься.

Специалисты советуют избегать прямого солнца при высоком УФ-индексе, использовать средства широкого спектра защиты с SPF 30 и выше, обновлять их каждые два часа и выбирать тот крем, которым человек действительно будет пользоваться регулярно.

Ранее эксперты связали отсутствие защиты волос от ультрафиолета с ускоренным выпадением и риском раннего облысения у мужчин. UVA-излучение способно проникать вглубь кожи головы, особенно в зонах с редеющими или коротко остриженными волосами. Это приводит к повреждению клеточных структур и ухудшению состояния волосяных фолликулов.