Ожог волосяных сосочков: Трихолог рассказала о неочевидной причине облысения у мужчин летом

Игнорирование UV-защиты для волос — это прямой путь к ускоренной потере объёма и раннему облысению у мужчин. Об этом Life.ru рассказала врач-трихолог Юлия Медведева.

По словам эксперта, UVA лучи проникают глубоко в кожу головы, особенно через редкие или короткие волосы. Они разрушают коллаген вокруг фолликула и повреждают ДНК стволовых клеток. Волос выпадает навсегда — новые растут уже истончёнными или не растут вовсе.

«Если у вас есть генетическая предрасположенность к облысению (высокий лоб, поредевшая макушка), солнце резко ускоряет процесс. UV-излучение повышает уровень дигидротестостерона (ДГТ) в клетках кожи головы в 2-3 раза. Это как поливать сорняк ядохимикатами: то, что могло редеть к 50 годам, вы полностью потеряете уже к 30-35», — предупреждает специалист.

Ожог кожи головы — смерть фолликулов. Один сильный солнечный ожог на макушке или проборе убивает до 15% активных луковиц мгновенно. Они не восстанавливаются. Через 3-4 месяца после летнего отпуска вы получите диффузное выпадение клочьями, которое можно остановить, но шанс вернуть былую густоту — минимален.

Под микроскопом волосы без UV-защиты выглядят как обожжённая соломой проволока. Корни окружены фиброзной тканью — фолликул «запечатывается» в рубце. Это называется перифолликулярный фиброз — необратимая стадия облысения.

Собеседница Life.ru отмечает, что мужчинам нельзя ограничиваться кепкой (она не блокирует отражённые от воды, бетона и снега лучи). Необходимо наносить на волосы и кожу головы спрей с SPF 30-50 каждые 2 часа на солнце. Ищите оксибензон, авобензон или цинк.

«Иначе к 40 годам вы получите не брутальную лысину, а проплешины с шелушащейся, огрубевшей кожей, где даже трансплантация будет затруднена. Загар — это ожог. Ожог волосяных сосочков = выпадение», — добавила трихолог.

Хронический стресс, недосып и эмоциональное истощение всё чаще вызывают раннее облысение даже у зумеров. Если раньше заметное поредение волос наступало после 35–40 лет, то сегодня первые признаки нередко появляются уже в 18–25.