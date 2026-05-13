Коля, не расстраивайся! Эти 6 мужчин-звёзд доказали, что лысина очень даже нравится девушкам

Недавно 21-летний Николай Лукашенко появился на Параде Победы в Москве — и публика была шокирована. Повзрослевший Коля предстал перед камерами заметно изменившимся — и в первую очередь внимание привлекла его причёска. Как только фото разлетелись по соцсетям, комментаторы мгновенно разделились на два лагеря. Первые принялись едко шутить — мол, куда делся юный мальчик? Кто-то даже написал: «Коля по возрасту состарился раньше, чем я». Но нашлись и те, кто встал на защиту Лукашенко-младшего. «Ух ты, как возмужал!», «Какой Коля высокий и красивый юноша», — писали пользователи, отмечая, что юноша выглядит брутально и по-мужски.

И действительно, с какой стороны ни посмотри, проблема тут скорее надуманная. Да, мальчик вырос. Но что в этом такого? Только ли причёской измеряется харизма молодого мужчины, который, к слову, уже учится в Пекинском университете? Между прочим, лысина давно уже стала секс-символом в мире настоящих мужчин — и Life.ru готов это доказать!

Дуэйн Джонсон

Дуэйн Джонсон: как лысина стала секс-символом? Фото © ТАСС / Chris Pizzello

Если бы отсутствие волос было настоящей бедой, мир никогда бы не узнал большого количества современных звёзд! Попробуйте представить Скалу с шевелюрой. Не получается? То-то же. Дуэйн Джонсон превратил свою причёску в визитную карточку, которая только добавляет брутальности и идентичности в образ актёра. Но он не один такой. Кто же ещё сделал лысину символом мужественности и характера?

Брюс Уиллис

Как Брюс Уиллис доказывает, что лысина — это круто? Фото © ТАСС / WILL OLIVER

Крепкий орешек не прятал залысины под париком. Наоборот, чем короче становилась стрижка Брюса, тем брутальнее и харизматичнее был его экранный герой. Лысина не отняла у него славу — она подарила ему типаж «своего в доску мужика», которому доверяешь как самому себе.

Джейсон Стэйтем

Главный сердцеед — Джейсон Стэйтем: история появления знаменитого образа. Фото © ТАСС / Billy Bennight

Главный секс-символ боевиков начал лысеть рано, но это не помешало ему стать мировым эталоном мужской привлекательности. Стэйтем не стал маскировать залысины, а показал миру жёсткий, брутальный образ «опасного джентльмена». Его пример — это лучшее доказательство, что женщины любят не волосы, а уверенность и харизму! Кстати, не стоит забывать и про российских звёзд. У нас немало красавчиков!

Дмитрий Нагиев

Как Дмитрий Нагиев превратил лысину с идеальной бородой в образец стиля и мужской харизмы в шоу-бизнесе? Фото © РИА Новости / Максим Блинов

Отечественный шоу-бизнес тоже не отстаёт. Дмитрий Нагиев — это уже не просто актёр, а человек-бренд, и его лысина с идеальной бородой стали образцом стиля для миллионов. Ему не нужна шевелюра, чтобы оставаться секс-символом для миллионов фанаток разных возрастов!

Гоша Куценко

Причёска Гоши Куценко покоряет женские сердца! Как российские звёзды доказали, что лысина — это сексуально? Фото © РИА Новости / Алексей Майшев

Актёр, которому вообще никогда не было дела до стереотипов. Его энергия, мощный голос, самоирония и мужественность порождены внутренним стержнем, а не причёской. Гоша Куценко носит лысину, как корону, и никто даже не вспомнит, были ли у него когда-то волосы. Кстати говоря, российские лысые красавчики уже давно покоряют Голливуд. Да, мы не забыли про самого популярного актёра, ставшего знаменитым не только в пределах России.

Юрий Борисов

Российский актёр Юрий Борисов покоряет Голливуд. Почему лысина должна считаться эталоном привлекательности? Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Отдельного внимания в нашем списке заслуживает Юра Борисов — актёр, который ещё пару лет назад снимался в «Т-34» и «Союзе спасения», а сегодня номинирован на «Оскара» и покоряет красные дорожки мира. Причём покоряет он их с фирменной визитной карточкой — лысой головой. Ну не это ли доказательство тому, что причёска вообще не имеет значения?

Знаете, в чём здесь главная ирония? Мужчины в целом относятся к волосам куда проще, чем женщины. Многие стригутся наголо просто потому, что хотят сменить имидж или примерить на себя образ «злого и брутального». Для многих мужчин это показатель силы характера, зрелости и настоящей брутальности.

Так что да, Николай Лукашенко изменился. Но изменения во внешности ничего не значат, если ты сам этого не хочешь. А что думаете по этому поводу вы? Поделитесь мнением в комментариях! Кстати, недавно Life.ru написал о шести политиках, которые скончались в самый пикантный момент. Обязательно почитайте о том, до чего доводит страсть.