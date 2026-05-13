Статус Линды по делу о мошенничестве изменили со свидетеля на подозреваемую, пишут СМИ

Певица Линда стала подозреваемой по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, 12 мая артистку допросили в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. После этого она получила статус подозреваемой по делу по части 4 статьи 159 УК РФ. Источник газеты не исключил, что следствие может обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении певицы. Другие подробности дела пока не раскрываются.

Накануне стало известно, что певицу Линду вызвали на допрос по делу о присвоении прав на песни Максима Фадеева. Сначала она проходила свидетелем. Предполагается, что артистка вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой незаконно переписала права на композиции с помощью поддельных документов. Хиты «Ворона», «Песни тибетских лам» и «Звёздная коллекция» юридически принадлежат Фадееву. По последним данным, певицу отпустили из МВД под обязательство о явке. Сегодня о ситуации высказался сам Максим Фадеев.