Семья готова помочь: что говорят близкие о допросе певицы Линды

Родные певицы Линды (Светлана Гейман) прокомментировали её задержание. В семье заявили о готовности предоставить всю необходимую информацию.

«Сестра певицы дала понять, что семья готова предоставить необходимую информацию и обратиться за помощью в случае необходимости», — передаёт заявление родных артистки Super.ru.

Накануне стало известно, что певицу Линду вызвали на допрос — звезда нулевых проходит свидетелем по делу о присвоении прав на песни, которые принадлежат Максиму Фадееву. Предполагается, что артистка вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой незаконно переписала права на композиции, используя поддельные документы. Однако хиты, среди которых «Ворона», «Песни тибетских лам», «Звёздная коллекция», юридически принадлежат Фадееву. По последним данным, певицу отпустили из МВД под обязательно о явке.

Сегодня о ситуации высказался сам Максим Фадеев, с которым Линда прекратила сотрудничество ещё в 1998 году.