Линда проходит по делу о песнях Фадеева как свидетель

Как утверждает телеграм-канал, предварительно, Линда совместно с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой незаконно переоформила права на свои песни, использовав поддельные документы. Весь каталог произведений юридически принадлежит Максиму Фадееву, с которым у артистки уже много лет длится конфликт. Линда утверждает, что продюсер запрещает ей исполнять собственную музыку, тогда как Фадеев настаивает на том, что его подпись была подделана. При этом, пишет Mash, Линда пока проходит по делу как свидетель.