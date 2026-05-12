12 мая, 13:20

Певицу Линду вызвали на допрос из-за конфликта с Максимом Фадеевым

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, Вадим Тараканов

Певицу Линду вызвали на допрос из-за конфликта с продюсером Максимом Фадеевым, с которым она сотрудничала в 1990-е годы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, причиной интереса силовиков к певице стал спор вокруг авторских прав на музыку. Фадеев, по данным канала, утверждает, что артистка якобы подделала документы, связанные с правами на композиции. Разбирательство касается хитов Линды «Ворона», «Песни тибетских лам», «Звёздная коллекция» и других песен. Линда прекратила сотрудничество с Фадеевым в 1998 году.

Фадеев переписал имущество на семью — активы оцениваются более чем в 2 млрд
Напомним, что вместе с Линдой на допросе находится её саунд-продюсер Михаил Кувшинов. Также проходят обыски в офисе ООО «Профит», расположенном на месте бывшего офиса лейбла «Джем».

Полина Никифорова
