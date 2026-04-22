Фадеев переписал имущество на семью — активы оцениваются более чем в 2 млрд

Продюсер Максим Фадеев переоформил почти всё своё имущество на супругу и сына, оставив себе лишь небольшое помещение. Фадеев начал активно инвестировать в недвижимость ещё в начале 2000-х годов, на пике своей продюсерской деятельности. Об этом сообщил SHOT.

За это время, по данным источника, он приобрёл 47 объектов в Москве и Подмосковье общей площадью около 11 тысяч квадратных метров. Совокупная стоимость активов оценивается более чем в 2 млрд рублей. Сейчас основная часть имущества, как утверждается, оформлена на членов семьи — супругу Наталью Фадееву и сына Савву. Сам продюсер, по информации СМИ, сохранил за собой лишь небольшое техническое помещение площадью около 14 квадратных метров в Чапаевском переулке.

В собственности жены, согласно данным источника, находятся два коттеджа в элитном посёлке «Резиденция Монолит» в Истре. Один из них оценивается примерно в 800 млн рублей, второй — около 450 млн. Также ей принадлежат несколько квартир в том же посёлке, а кроме того — крупная квартира в ЖК «Триумф-палас» в Чапаевском переулке стоимостью около 175 млн рублей.

Дополнительно в активы входят десятки технических помещений в московском доме, совокупная площадь которых превышает 600 квадратных метров и оценивается примерно в полмиллиарда рублей. Сыну продюсера, по данным источника, также перешла часть недвижимости — девять технических помещений в ЖК «Триумф-палас».

Ранее сообщалось об изменениях в структуре собственности знаменитой подмосковной усадьбы в деревне Грязь, которая принадлежала Алле Пугачёвой и Максиму Галкину*. Доля в 1/6 части объекта была оформлена на их 12-летних детей — близнецов Гарри и Лизу.

