Экс-глава мурманского порта переписал на себя и отца объекты на 420 млн рублей

Бывший руководитель морского рыбного порта в Мурманске обвиняется в хищении имущества на сумму около 420 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии следствия, с августа 2021 по май 2023 года фигурант использовал служебное положение для реализации незаконных схем.

Он также передал склад-холодильник для замороженной рыбы своему отцу, чтобы вывести имущество из-под контроля предприятия. Кроме того, фигурант единолично решил реорганизовать порт, после чего ему стали подконтрольны объекты нефтеперерабатывающего комплекса.

В результате его действий предприятие, имеющее стратегическое значение для обороны и безопасности страны, потеряло финансовую устойчивость. Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ, дело уже передано в суд.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил бывшего главу Wikimart Андрея Кленина к пяти годам лишения свободы условно за растрату в особо крупном размере. Он присвоил 651 миллион рублей из средств «Финпромбанка», а общий ущерб по делу оценивается примерно в три миллиарда. Wikimart был одним из первых крупных онлайн-ретейлеров в России, но закрылся несколько лет назад на фоне финансовых проблем.