Бывшему главе Росалкогольрегулирования дали 12 лет за хищение 33 млрд рублей
Экс-главу Росалкогольрегулирования Чуяна заочно приговорили к 12 годам
Обложка © ТАСС / Екатерина Кузьми
Таганский суд Москвы заочно приговорил бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна к 12 годам колонии общего режима. Его признали виновным по делу о хищении более 33 млрд рублей.
Речь идет о средствах, выведенных из ОФК-банка. По данным следствия, бенефициаром этой кредитной организации являлся сам экс-чиновник.
Суд признал Чуяна виновным по статьям о присвоении или растрате в особо крупном размере, а также о злоупотреблении полномочиями.
«Признать Чуяна виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ и ст. 201 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима. Назначенное наказание считать заочным», — сказано в решении суда.
К слову, Гособвинение просило назначить бывшему руководителю ведомства более суровое наказание — 14 лет лишения свободы.Таким образом, суд частично согласился с позицией прокуратуры, но снизил запрошенный срок.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.