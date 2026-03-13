Бывшему главе Росалкогольрегулирования дали 12 лет за хищение 33 млрд рублей

Таганский суд Москвы заочно приговорил бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна к 12 годам колонии общего режима. Его признали виновным по делу о хищении более 33 млрд рублей.

Речь идет о средствах, выведенных из ОФК-банка. По данным следствия, бенефициаром этой кредитной организации являлся сам экс-чиновник.

Суд признал Чуяна виновным по статьям о присвоении или растрате в особо крупном размере, а также о злоупотреблении полномочиями.

«Признать Чуяна виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ и ст. 201 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима. Назначенное наказание считать заочным», — сказано в решении суда.

К слову, Гособвинение просило назначить бывшему руководителю ведомства более суровое наказание — 14 лет лишения свободы.Таким образом, суд частично согласился с позицией прокуратуры, но снизил запрошенный срок.