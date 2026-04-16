Экс-главу Wikimart приговорили к пяти годам условно за хищение 3 млрд рублей

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего главу интернет-ретейлера Wikimart Андрея Кленина к пяти годам лишения свободы условно. Экс-руководителя признали виновным в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ)

По данным следствия, речь идет о хищении средств АКБ «Финпромбанк». Кленину инкриминировали присвоение 651 миллиона рублей, при этом общая сумма ущерба по делу оценивается примерно в три миллиарда рублей.

Условный срок и отсутствие реального лишения свободы вызвало вопросы у наблюдателей, учитывая масштаб нанесённого ущерба. Wikimart был одним из первых крупных онлайн-ритейлеров в России, но прекратил работу несколько лет назад на фоне финансовых проблем и уголовных дел его топ-менеджеров.

Ранее Таганский суд Москвы заочно приговорил бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна к 12 годам колонии общего режима за хищение более 33 млрд рублей из ОФК-банка, бенефициаром которого он являлся. Суд признал Игоря Чуяна виновным по статьям о присвоении или растрате в особо крупном размере и о злоупотреблении полномочиями.