Собчак сообщила об обысках у певицы Линды и саунд-продюсера Кувшинова

У певицы Линды и саунд-продюсера Михаила Кувшинова прошли обыски. Об этом Ксения Собчак написала в своём телеграм-канале «Кровавая барыня». По её словам, силовики пришли к ним в семь утра.

Сейчас Линда и Кувшинов находятся на допросе. Вместе с ними присутствуют адвокаты. Другие подробности пока не приводятся. С чем именно могут быть связаны следственные действия не уточняется. Официальных комментариев от правоохранительных органов на данный момент не поступало.

Линда — российская певица, настоящее имя Светлана Гейман. Получила широкую известность в 1990-е годы благодаря песням «Ворона», «Мало огня», «Северный ветер» и сотрудничеству с продюсером Максимом Фадеевым.

