Елена Беркова рассказала, что её изнасиловали в возрасте пяти лет

Экс-участница «ДОМа-2» Елена Беркова пережила сексуальное насилие в пятилетнем возрасте. Именно по этой причине она начала сниматься в порно. Подробности произошедшего она раскрыла в откровенном интервью психиатру Василию Шурову.

Насильником оказался родственник, но его имя Елена называть отказалась. Осознание травмирующего эпизода пришло к ней лишь спустя годы, когда она впервые оказалась в безопасных отношениях после трёх неудачных браков. «Мне прямо это всё в картинках открылось, и я обалдела даже, как можно было это забыть», — описала она свои ощущения.

Теперь звезда уверена: её последующий интерес к индустрии для взрослых напрямую связан с детским потрясением. На первые съёмки она попала случайно, но согласилась без колебаний. По словам женщины, ею двигали не деньги, а любопытство и тяга к преодолению запретов.

При этом обнажённые тела сами по себе её не привлекают. Например, нудистские пляжи оставляют Беркову равнодушной. Её возбуждало именно чувство стыда, которое требовалось перебороть перед камерой.

Порноактриса подчеркнула, что никогда не планировала связывать с этим жизнь. Всё происходившее было для неё лишь экспериментом. Как только острота ощущений притупилась и процесс вошёл в рутину, она потеряла интерес и ушла из профессии. «Я поснималась два месяца там. Когда это перестало меня так будоражить и волновать, я ушла», — пояснила гостья шоу.

Именно откровенные ролики стали причиной ухода Елены с телестройки. На проекте она провела всего два месяца. Сейчас Беркова не жалеет о коротком пребывании на реалити-шоу. Напротив, этот период запустил её публичную карьеру, позволив играть в театре, сниматься в кино и гастролировать.