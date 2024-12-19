Горячие девушки Беркова и Малибу призвали не стрелять «холостыми» на порносайтах, а знакомиться в реале

Народный сайт для знакомств поможет решить проблему с порносайтами, считает модель и актриса Олеся Малибу. По её словам, такой способ поможет переключиться людям на отношения в реале, а не стрелять «холостыми», бесконечно прокручивая ленту Pornhub.

«Действительно, надо искать альтернативы порносайтам. Нужно создать народный сайт знакомств для любви и отношений, по паспорту проверять, чтобы не было там женатых всяких, и строить отношения в реале, а не в Интернете. И не искать доступные пути потому, что разочарование после лёгких способов расслабления неизбежно», — сказала Малибу в беседе с Life.ru.

Мужчины после этих порносайтов не могут потом заниматься сексом с женщинами. И на сайте должна быть мотивация в пользу живого общения, а не на порносайтах, на видео Модель и актриса Олеся Малибу

А по мнению экс-порнозвезды и модели Елены Берковой, в первую очередь порно можно заменить эротическим контентом, однако если говорить об альтернативе, то «пищей для размышлений» могут стать спортивные мероприятия. По её словам, например, бои девушек ММА в масле тоже взбудоражат фантазию.

Также уместны какие-нибудь спортивные мероприятия на воде, где девушки в купальниках, — например, синхронное плавание. Поскольку мне ближе бои, моя фантазия рисует всё в этой области. По-моему, это очень эротично и здОрово и здорОво Модель, экс-порнозвезда Елена Беркова