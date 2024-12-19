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19 декабря, 18:03

Горячие девушки Беркова и Малибу призвали не стрелять «холостыми» на порносайтах, а знакомиться в реале

Елена Беркова: Порно можно заменить контентом с боями девушек в масле

Беркова и Малибу. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / malibutopp

Беркова и Малибу. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / malibutopp

Народный сайт для знакомств поможет решить проблему с порносайтами, считает модель и актриса Олеся Малибу. По её словам, такой способ поможет переключиться людям на отношения в реале, а не стрелять «холостыми», бесконечно прокручивая ленту Pornhub.

«Действительно, надо искать альтернативы порносайтам. Нужно создать народный сайт знакомств для любви и отношений, по паспорту проверять, чтобы не было там женатых всяких, и строить отношения в реале, а не в Интернете. И не искать доступные пути потому, что разочарование после лёгких способов расслабления неизбежно», — сказала Малибу в беседе с Life.ru.

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Мужчины после этих порносайтов не могут потом заниматься сексом с женщинами. И на сайте должна быть мотивация в пользу живого общения, а не на порносайтах, на видео

Модель и актриса Олеся Малибу

А по мнению экс-порнозвезды и модели Елены Берковой, в первую очередь порно можно заменить эротическим контентом, однако если говорить об альтернативе, то «пищей для размышлений» могут стать спортивные мероприятия. По её словам, например, бои девушек ММА в масле тоже взбудоражат фантазию.

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Также уместны какие-нибудь спортивные мероприятия на воде, где девушки в купальниках, — например, синхронное плавание. Поскольку мне ближе бои, моя фантазия рисует всё в этой области. По-моему, это очень эротично и здОрово и здорОво

Модель, экс-порнозвезда Елена Беркова

Слуцкий поддержал мнение Путина о порносайтах в России
Слуцкий поддержал мнение Путина о порносайтах в России

Напомним, Владимир Путин во время прямой линии, которую объединили с пресс-конференцией, заявил, что в нашей стране необходимо создать более интересную альтернативу, чем порносайты. В таком случае, подчеркнул президент, люди будут стремиться проводить время по-другому.

Ольга Годуненко
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