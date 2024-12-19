Слуцкий поддержал мнение Путина о порносайтах в России

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что в России есть возможность заменить порносайты на «реальные, нормальные отношения между людьми». Политик также заявил, что полностью поддерживает мнение президента России Владимира Путина, которое он высказал во время прямой линии.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий поддержал мнение президента РФ Владимира Путина по поводу порносайтов в стране. Видео © Life.ru

«Реальными, нормальными отношениями между людьми, которые друг друга любят, если говорить про конкретную жизнь», — сказал Слуцкий.

Он также подметил, что в России, если говорить «про какое-либо киберпространство, про СМИ, про Telegram-каналы, про Интернет», существует множество интересных вещей, помимо порносайтов.