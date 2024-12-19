Слуцкий поддержал мнение Путина о порносайтах в России
Слуцкий: Порносайты в РФ можно заменить на «реальные отношения между людьми»
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что в России есть возможность заменить порносайты на «реальные, нормальные отношения между людьми». Политик также заявил, что полностью поддерживает мнение президента России Владимира Путина, которое он высказал во время прямой линии.
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий поддержал мнение президента РФ Владимира Путина по поводу порносайтов в стране. Видео © Life.ru
«Реальными, нормальными отношениями между людьми, которые друг друга любят, если говорить про конкретную жизнь», — сказал Слуцкий.
Он также подметил, что в России, если говорить «про какое-либо киберпространство, про СМИ, про Telegram-каналы, про Интернет», существует множество интересных вещей, помимо порносайтов.
Напомним, что сегодня, 19 декабря, Владимир Путин во время прямой линии, которую объединили с пресс-конференцией, заявил, что в стране необходимо создать более интересную альтернативу, чем порносайты. В таком случае, отметил глава государства, люди будут стараться проводить время иным способом.
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