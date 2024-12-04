На производителя Барби подали иск из-за ссылки на порносайт на коробках с куклами
Variety: На производителя Барби Mattel подали иск из-за ссылки на порносайт
В США подали коллективный иск на компанию Mattel — производителя знаменитых кукол Барби. На лимитированной серии игрушек, посвящённой экранизации мюзикла «Злая» с певицей Арианой Гранде, была напечатана ссылка на порносайт, передаёт Variety со ссылкой на текст судебного иска.
«Истец Холли Рикетсон подаёт данный иск против ответчика, Mattel, Inc., в индивидуальном порядке и от лица всех других в схожей ситуации», — говорится в документе.
Согласно иску, 11 ноября американка купила одну из кукол для несовершеннолетней дочери. Девочка перешла по ссылке на порносайт, где увидела рекламу с откровенными изображениями.
Как сообщалось ранее, компания Mattel уже принесла извинения за случившийся инцидент. Там рассказали, что ссылка попала на упаковки случайно, так как название фильма оказалось похоже на название порнографической студии в Калифорнии. Куклы в упаковке с правильной ссылкой уже поступили в продажу.
Shutterstock / FOTODOM / Lutsenko_Oleksandr