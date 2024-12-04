На производителя Барби подали иск из-за ссылки на порносайт на коробках с куклами

В США подали коллективный иск на компанию Mattel — производителя знаменитых кукол Барби. На лимитированной серии игрушек, посвящённой экранизации мюзикла «Злая» с певицей Арианой Гранде, была напечатана ссылка на порносайт, передаёт Variety со ссылкой на текст судебного иска.

«Истец Холли Рикетсон подаёт данный иск против ответчика, Mattel, Inc., в индивидуальном порядке и от лица всех других в схожей ситуации», — говорится в документе.

Согласно иску, 11 ноября американка купила одну из кукол для несовершеннолетней дочери. Девочка перешла по ссылке на порносайт, где увидела рекламу с откровенными изображениями.