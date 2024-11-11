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11 ноября, 05:02

На упаковках кукол Барби обнаружили ссылку на порносайт

Daily Beast: Mattel принесла извинения за ошибку на упаковках кукол Барби

Американская компания Mattel извинилась за инцидент, связанный с упаковками коллекционных кукол Барби, выпущенных в честь экранизации мюзикла «Злая» (Wicked). Там по ошибке оказалась ссылка на порносайт. Об этом сообщает издание Daily Beast, ссылаясь на заявление компании.

Согласно информации, размещенной в заявлении Mattel, на упаковке кукол «Поющая Эльфаба» вместо ожидаемой ссылки на официальный сайт мюзикла была указана веб-страница порнографической студии в Калифорнии, название, которой оказалось схожим с названием фильма.

Mattel настоятельно рекомендовала родителям, приобретающим новые куклы, выбросить упаковки с ошибочной ссылкой, а также заверила, что компания незамедлительно примет меры для устранения инцидента. Эта оплошность произошла на фоне оживленной премьеры мюзикла «Злая», в котором главные роли исполнили Синтия Эриво и Ариана Гранде.

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Shutterstock / FOTODOM / Lutsenko_Oleksandr

Тимур Хингеев
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