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Регион
19 декабря, 13:16

Путин предложил способ борьбы с популярностью порносайтов

Гражданам нужно предложить альтернативу более интересную, чем порносайты, и тогда люди будут стараться проводить время иным способом. Убеждение в этом озвучил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, которую традиционно объединили с пресс-конференцией.

Видео © Life.ru

«Порносайты смотрят во всем мире, это как котлету заказать. Это — беда во многих странах», — отметил российский лидер.

Но при наличии более интересной альтернативы человек потянется к чем-то другому, уверен Путин.

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А ранее в ходе прямой линии Путин прокомментировал ситуацию с рождаемостью в России и заявил, что стране «девушки нужны».

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Life.ru

Марина Фещенко
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