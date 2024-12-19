Путин предложил способ борьбы с популярностью порносайтов

Гражданам нужно предложить альтернативу более интересную, чем порносайты, и тогда люди будут стараться проводить время иным способом. Убеждение в этом озвучил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, которую традиционно объединили с пресс-конференцией.

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«Порносайты смотрят во всем мире, это как котлету заказать. Это — беда во многих странах», — отметил российский лидер.

Но при наличии более интересной альтернативы человек потянется к чем-то другому, уверен Путин.