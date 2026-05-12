«Семейное гнёздышко ещё порадует»: Сын Ивана Краско раскрыл, кому достанется дача отца

Сын народного артиста России Ивана Краско — Фёдор — рассказал, как продвигается раздел имущества отца. По его словам, нотариус всё ещё не завершил процедуру.

Кто именно теперь владеет дачей актёра, наследник раскрывать не стал, назвав эту информацию конфиденциальной. При этом он отметил в беседе с сайтом MK.ru, что на дачу по-прежнему приезжают родственники.

«Племянник папы Ярослав Михайлович и его мама Тамара Васильевна (родная сестра матери брата Андрея) никуда оттуда не денутся. Наша бабушка Галина Дмитриевна, которая всегда помогала папе, также стабильно ездит помогать по хозяйству», — поделился Краско-младший.

Он добавил, что семейное «гнёздышко» в СНТ «Культура» ещё будет радовать их какое-то время. Держится оно как раз на Ярославе, бабе Томе и бабе Гале.