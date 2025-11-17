Бывшая жена Ивана Краско требует с его сиделки 10 тысяч рублей

Сиделка Ивана Краско, Дарья Пашкова, поделилась в шоу «Звёзды сошлись», что бывшая жена актёра и его сыновья требуют с неё 10 тысяч рублей. По её словам, просьбы о деньгах начали поступать после прощания с артистом. Однако ей пришлось самостоятельно собирать средства на церемонию похорон, так как семейные средства оказались недостаточными.

«Помог Дмитрий Харатьян, и дочка прислала 10 тысяч рублей. Ко мне приехал директор его бывший, я отдала деньги, но он сказал оставить себе эти 10 тысяч», — рассказала Пашкова. Однако семья артиста до сих пор требует от неё эту сумму.

Иван Краско скончался 9 августа после борьбы с онкологическим заболеванием и инсультом, оставив за собой сложные отношения в семье и вокруг своей помощи в последние дни жизни.