1 ноября, 09:51

Семья музыканта Александра Градского уже 4 года грызётся за его наследство

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Московский городской суд 10 ноября рассмотрит апелляционные жалобы сторон на решение Тверского районного суда по наследственному спору об имуществе композитора и певца Александра Градского, умершего почти 4 года назад. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

«Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы сторон на решение Тверского районного суда города Москвы по спору о наследственном имуществе Александра Градского», — сказано в сообщении.

Скандал вокруг памятника Александру Градскому: сын требует замены

Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября 2021-го на 73-м году жизни. Сразу же после смерти певца его третья жена подала в суд на молодую вдову и своих собственных детей, потребовав долю в наследстве, однако ей было отказано в удовлетворении иска. После этого она, её сын и дочь обратились в суд с апелляцией. В прошлом году на Ваганьковском кладбище в Москве был открыт памятник певцу и композитору.

