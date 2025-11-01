Семья музыканта Александра Градского уже 4 года грызётся за его наследство

Московский городской суд 10 ноября рассмотрит апелляционные жалобы сторон на решение Тверского районного суда по наследственному спору об имуществе композитора и певца Александра Градского, умершего почти 4 года назад. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

