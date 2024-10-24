«Лаконичный образ»: Вдова и дети Градского открыли памятник на его могиле

На Ваганьковском кладбище в Москве был открыт памятник певцу и композитору Александру Градскому, который скончался три года назад. На церемонии присутствовали молодая вдова артиста Марина Конашенко-Градская и двое сыновей, рождённых в браке с Александром Борисовичем — Александр и Иван, сообщает kp.ru.

Такой памятник теперь украшает могилу Градского. Фото © kp.ru

Автор монумента — архитектор Леонид Мурзич. Памятник решили открыть до 75-летия со дня рождения Градского (3 ноября), чтобы люди смогли почтить его память. Постамент к стеле сделан в форме крышки рояля, а в центре — портрет легендарного музыканта.

«Когда он выходил на сцену, он всегда выбирал лаконичный образ: чёрная рубашка, гитара и голос. Больше ничего. Он считал: если артисту есть что сказать со сцены, ему не нужны никакие украшательства. Поэтому и памятник мы хотели сделать лаконичным», — рассказала изданию вдова артиста.

По её словам, выбранная для монумента фотография максимально отражает то, как зрители запомнили Александра Борисовича. Марина добавила, что хотела бы, чтобы все люди, которые захотят навестить могилу её супруга, могли вновь увидеть его понимающие и ироничные глаза.