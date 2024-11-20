Скандал вокруг памятника Александру Градскому: сын требует замены

На Ваганьковском кладбище, спустя три года после смерти народного артиста России Александра Градского, появился памятник, который вызвал бурю недовольства у его семьи и поклонников. Надгробие в виде рояля, установленное вдовой композитора Мариной Коташенко, стало предметом критики и разногласий.

3 ноября 2024 года Градскому исполнилось бы 75 лет. В этот день на его могиле состоялось открытие памятника, которое прошло в узком кругу родственников и близких. Однако формат мероприятия и сам монумент вызвали негативную реакцию. Старший сын композитора, Даниил Градский, выразил недовольство, заявив, что памятник не соответствует личности и профессии его отца. «Он что, пианист?» — задался вопросом он в программе Пятого канала «Светская хроника».

Даниил и его сестра Мария изначально планировали установить более масштабный и дорогой памятник, стоимостью 20 миллионов рублей и весом 35 тонн. Однако их планы не были реализованы, и теперь они намерены добиться установки нового надгробия, которое, по их мнению, будет достойно народного артиста Российской Федерации.

Поклонники Градского также выразили недовольство в социальных сетях, утверждая, что памятник слишком скромный и невыразительный для такого талантливого музыканта. Некоторые считают, что вдова композитора сэкономила на мемориале, несмотря на недавнее завершение наследственного дела, в результате которого Коташенко получила значительную часть состояния мужа.

Скандал вокруг памятника лишь добавляет напряжённости в отношения между семьёй Градского и его последней женой. Пока неизвестно, удастся ли детям композитора добиться замены надгробия, но они намерены приложить все усилия для достижения своей цели.