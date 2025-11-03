Семья Ивана Краско обвиняет его сиделку в краже денег

Иван Краско скончался в Санкт-Петербурге незадолго до своего 90-летия, оставив после себя не только творческое наследие, но и конфликт между его семьёй и сиделкой. О своих к ней претензиях родные покойного рассказали журналистам.

Актёр умер после продолжительной болезни, окружённый слухами о личной жизни, которые не утихали даже в преклонном возрасте. Особое внимание привлёк его переход на проживание в квартиру к 30-летней Дарье, представленной в СМИ как поклонница и сиделка.

«Дарья изначально была вообще просто как фанатка, да и родители её тоже фанаты Ивана Ивановича», — рассказал сын актёра Фёдор в интервью kp.ru.

По словам родственников, женщина активно внедрялась в круг общения Краско после его расставания с четвёртой женой Натальей Шевель. Семья утверждает, что Дарья контролировала финансы артиста — его театральную зарплату и пенсию, составлявшие в сумме около 120–140 тысяч рублей, но не предоставляла отчётности о расходах.

После смерти отца сыновья обнаружили снятие 25 тысяч с его карты, из которых были возвращены только 15 тысяч. Также родственники считают, что несвоевременная госпитализация могла способствовать трагическому исходу, поскольку сиделка, по их мнению, прислушивалась к мнению пожилого актёра, который уже был не в ясном уме. В настоящее время семья не поддерживает общение с Дарьей и ожидает возвращения оставшихся средств.