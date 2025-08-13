«Последняя любовь»: 30-летняя муза Краско разрыдалась во время прощания и поклялась вечно помнить его

В Санкт-Петербурге сегодня проводили в последний путь народного артиста России Ивана Краско, скончавшегося 9 августа на 95-м году жизни. У гроба актёра особенно эмоциональной оказалась его 30-летняя помощница Дарья Пашкова, которую СМИ называли его последней любовью. Именно она ухаживала за актёром перед смертью.

«Ты мне стал дедушкой и родным человеком… Мой родной человек, я буду помнить его всегда», — эмоционально произнесла Пашкова.