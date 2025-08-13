«Последняя любовь»: 30-летняя муза Краско разрыдалась во время прощания и поклялась вечно помнить его
В Санкт-Петербурге сегодня проводили в последний путь народного артиста России Ивана Краско, скончавшегося 9 августа на 95-м году жизни. У гроба актёра особенно эмоциональной оказалась его 30-летняя помощница Дарья Пашкова, которую СМИ называли его последней любовью. Именно она ухаживала за актёром перед смертью.
«Ты мне стал дедушкой и родным человеком… Мой родной человек, я буду помнить его всегда», — эмоционально произнесла Пашкова.
Прощание состоялось в театре имени Комиссаржевской. Гроб с телом артиста вынесли под аплодисменты и возгласы «Браво!». На церемонии присутствовали третья жена Краско Наталья Вяль и их дети. Произносить речь экс-супруга артиста не стала.
Напомним, 9 августа на 95-м году жизни скончался актёр Иван Краско, которому было 94 года. Он оставил после себя богатое творческое наследие и светлую память в сердцах близких, друзей и многочисленных поклонников. Для множества россиян его уход стал не только трагическим событием, но и глубокой личной утратой. Краско ушёл из жизни после продолжительной борьбы с тяжёлым заболеванием. Сегодня состоялись его похороны. После отпевания и погребения произошёл неожиданный инцидент: неизвестный мужчина, находившийся среди присутствующих, выстрелил в воздух из пистолета холостым патроном недалеко от места церемонии, что вызвало смятение среди гостей.