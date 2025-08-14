Стало известно, какое наследство оставил скромный ловелас Иван Краско

Наследникам народного артиста России Ивана Краско вскоре предстоит разделить трёхкомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга, дачу в деревне Вартемяги в Ленинградской области, а также финансовые активы и авторские отчисления за его 70-летнюю творческую карьеру. Общая стоимость недвижимости покойной звезды оценивается в скромные 50 миллионов рублей, выяснила «Вечерняя Москва».

По данным издания, даже в преклонном возрасте Краско сохранял черты ловеласа. Он не жалел ни денег, ни недвижимости для своих дам. При каждом разводе актёр добросовестно делил половину совместно нажитого имущества. А после его смерти на оставленное наследство могут претендовать пятеро детей, бывшая жена Наталья Вяль и даже концертный директор артиста Вячеслав Смородинов.