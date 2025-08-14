Встреча Путина и Трампа
14 августа, 12:40

Стало известно, какое наследство оставил скромный ловелас Иван Краско

ВМ: Иван Краско оставил наследникам недвижимость на 50 миллионов рублей

Иван Краско. Обложка © ТАСС / Роман Пимено

Наследникам народного артиста России Ивана Краско вскоре предстоит разделить трёхкомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга, дачу в деревне Вартемяги в Ленинградской области, а также финансовые активы и авторские отчисления за его 70-летнюю творческую карьеру. Общая стоимость недвижимости покойной звезды оценивается в скромные 50 миллионов рублей, выяснила «Вечерняя Москва».

«Символ театра»: Беглов назвал Краско хранителем традиций Петербурга

По данным издания, даже в преклонном возрасте Краско сохранял черты ловеласа. Он не жалел ни денег, ни недвижимости для своих дам. При каждом разводе актёр добросовестно делил половину совместно нажитого имущества. А после его смерти на оставленное наследство могут претендовать пятеро детей, бывшая жена Наталья Вяль и даже концертный директор артиста Вячеслав Смородинов.

«Всё будет зависеть от того, было оставлено завещание или нет. Если его нет, то всё имущество поделят в равных долях на всех наследников первой очереди. Учитывая, что в последние годы актёр в браке не состоял, то всё достанется его детям», — объяснил юрист-консультант Владислав Лазарев.

«Не верю в загробную жизнь»: 4 жены, юная невеста и другие безумства актёра Краско

Напомним, 9 августа на 95-м году жизни скончался Иван Краско. Актёр умер после тяжёлой и продолжительной болезни. 13 августа Петербург проводил в последний путь артиста. Его похоронили в военно-морском кителе рядом с сыном. 30-летняя муза артиста разрыдалась во время прощания и поклялась вечно помнить его.

