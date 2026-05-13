Линду отпустили после допроса в МВД по делу об авторских правах

Певица Линда (Светлана Гейман) покинула здание столичного МВД под обязательством явки после допроса по делу о нарушении авторских прав. Как пишет Telegram-канал SHOT, артистка провела в стенах ведомства более 10 часов.

Следственные действия завершились поздно вечером — артистка покинула ведомство около 23:00. В рамках расследования сотрудники МВД организовали очную ставку, в которой участвовали представители защиты и саундпродюсер Михаил Кувшинов, ему предъявили обвинение. После завершения процессуальных мероприятий Кувшинов остался в отделении полиции. Не исключено, что его направят в СИЗО.

Ранее стало известно, что Светлана Гейман проходит свидетелем по делу о присвоении прав на песни, которые принадлежат Максиму Фадееву. По предварительным данным, Линда совместно с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой незаконно переоформила права на свои песни, использовав поддельные документы. Весь каталог произведений юридически принадлежит Максиму Фадееву.