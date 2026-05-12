Десять лет за «Маму»? Юрист рассказал, что грозит Линде за махинации с хитами Фадеева

Певице Линде (Светлана Гейман), известной по хитам «Мама» и «Мало огня», грозит до десяти лет тюремного заключения. Об этом Life.ru заявил юрист Александр Хаминский, комментируя допрос артистки по делу о мошенничестве с авторскими правами. Если следствие докажет вину, легенда 90-х может отправиться за решётку на долгий срок.

Если Линду признают виновной, ей может грозить до десяти лет лишения свободы за мошенничество и до шести лет за незаконное использование авторских прав. Подделка договоров в данном случае может быть признана способом совершения других преступлений, но не самостоятельным преступлением. Александр Хаминский Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области

По версии следствия, Линда могла участвовать в подделке документов вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой и фигурантом дела Андреем Черкасовым (гендиректором издательства «Джем»). Черкасова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой.

Суть схемы: Черкасов, по данным следствия, годами использовал поддельные подписи и договоры, чтобы переписывать авторские права на музыку на подставных лиц. Настоящие авторы при этом оставались без отчислений.

Максим Фадеев был продюсером Линды с 1993-го по 1999 год и написал для неё все главные хиты. Сам Фадеев утверждает, что из-за действий Черкасова он 30 лет не получал авторских отчислений за эти песни. Ни рубля, ни цента.

Следствие, по словам Хаминского, проверяет версию: не помогала ли сама Линда переоформлять права на свои песни, чтобы лишить Фадеева законных доходов.

Ранее стало известно, что певицу Линду вызвали на допрос из-за конфликта с Максимом Фадеевым. Разбирательство касается хитов Линды «Ворона», «Песни тибетских лам», «Звёздная коллекция» и других песен. Линда прекратила сотрудничество с Фадеевым в 1998 году.