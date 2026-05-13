«Жаль, что оказались в этой точке»: Фадеев впервые высказался после допроса Линды

Продюсер Максим Фадеев заявил, что сожалеет о возникшем конфликте с певицей Линдой по вопросу авторских прав на песни. Однако продюсер не намерен отступать и надеется на справедливое решение суда. Он также добавил, что не будет оценивать мотивы исполнительницы. По словам Фадеева, он пытался мирным путём найти общий язык с Линдой, но ничего не получилось.

«Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке. Речь идёт не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит. Такие вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами, экспертизой и в правовом поле», — написал Фадеев в соцсети.

Продюсер добавил, что по этой причине выбрал единственно возможный путь — законный.

Напомним, ранее сообщалось о задержании певицы, обысках и допросе. Позже появилась информация, Линда проходит свидетелем по делу о присвоении прав на песни, которые принадлежат Максиму Фадееву. Предполагается, что артистка вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой незаконно переписала права на композиции, используя поддельные документы. Однако хиты, среди которых «Ворона», «Песни тибетских лам», «Звёздная коллекция», юридически принадлежат Фадееву. Линда прекратила сотрудничество с продюсером ещё в 1998 году.

По последним данным, певицу отпустили из МВД под обязательно о явке. Артистка провела в стенах ведомства более 10 часов.