Соседи рассказали о жизни Линды с больным отцом после сообщений о её задержании

Родные и соседи певицы Линды (Светланы Гейман) прокомментировали ситуацию с артисткой, которая вызывали на допрос по делу о нарушении авторских прав. В беседе с Super сестра исполнительницы дала понять, что семья готова предоставить нужную информацию и при необходимости обратиться за помощью.

Одна из соседок (живёт этажом выше) рассказала, что она редко видит Линду, но при встречах певица всегда здоровается. Женщина добавила, что артистка живёт вместе с отцом, к ним иногда приезжает племянница Аня. Отец певицы болеет, но не лежачий.

Другая соседка добавила, что отец Линды обычно сидит дома или во дворе на лавке. Иногда мужчина не открывает дверь, потому что не слышит звонков.

Ранее стало известно, что Линда проходит свидетелем по делу о присвоении прав на песни, которые принадлежат Максиму Фадееву. По данным следствия, артистка, предварительно, вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой незаконно переписала права на свои песни, используя поддельные документы. При этом весь каталог песен юридически принадлежит Фадееву. Разбирательство касается таких хитов Линды, как «Ворона», «Песни тибетских лам», «Звёздная коллекция» и других. Напомним, Линда прекратила сотрудничество с Фадеевым ещё в 1998 году.