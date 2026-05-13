Телеведущую Анну Казючиц спасли в Москве после передозировки успокоительными

В Москве врачи спасли ведущую программы «ДНК» на телеканале НТВ Анну Казючиц, которая сильно превысила дозировку успокоительных таблеток. Она жаловалась на слабость и потерю сознания. О случившемся пишет Mash.

42-летняя Казючиц не так давно была на приёме у токсиколога, где просила рассказать ей о рисках превышения дозы седативных препаратов. Через какое-то время медикам пришлось выехать на вызов в её квартиру на Малой Грузинской. Телеведущей промыли желудок. На звонок журналитов пострадавшая не ответила.

Казючиц полюбилась российским зрителям не только благодаря телевидению, но и своим работам в кино. Она снималась в таких лентах, как «Сыщики-5», «На безымянной высоте» и «В августе 44-го...».

