«Хоть Трою в Африку переносите»: Историк разнёс выбор темнокожей актрисы на роль Елены Прекрасной

Выбор темнокожей актрисы Лупиты Нионго на роль Елены Троянской в фильме Кристофера Нолана «Одиссея» не имеет ничего общего с историей. Такое мнение Life.ru высказал историк Олег Шишкин. По его словам, греки и троянцы действительно были смуглыми людьми, но относились к народам Средиземноморья.

«Они были смугловатыми, но не африканцами», — подчеркнул он.

Историк считает, что подобные решения сегодня продиктованы не источниками, а современной индустриальной повесткой. Он назвал происходящее «распределением ролей по расовому признаку».

Авторы идут наперекор историчности этого сюжета. Но ничего не мешало им пойти ещё дальше — переместить Трою в Африку. Тогда они могли бы делать всё, что угодно Олег Шишкин историк

Он также привёл в пример Отелло, отметив, что в его случае смена цвета кожи персонажа ударила бы по логике повествования. При этом историк допустил, что создатели могли бы придумать отдельное объяснение происхождению героини, однако в «Илиаде» таких намёков нет.

По мнению Шишкина, сегодня «авторские руки развязаны до предела», а трактовки классических сюжетов всё чаще зависят не от текста первоисточника, а от требований современной киноиндустрии.

Ранее студия Universal Pictures выпустила новый трейлер фильма Одиссея Кристофера Нолана. Картина основана на древнегреческом эпосе, а роль Елены Троянской в проекте официально получила Лупита Нионго. Именно её утверждение на роль ранее вызвало споры в соцсетях и среди поклонников античной мифологии.